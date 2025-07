сегодня



Новый альбом FROSTMOON ECLIPSE выйдет осенью



FROSTMOON ECLIPSE выпустят новую работу, получившую название As Time Retreats, 26 сентября:



01. Transient

02. Truth Of The World

03. Out In The Grey Light (feat. The Watcher of Fen)

04. Universe Black Vacuum

05. Spectral

06. No Place Left To Leave

07. Char these Bones To Coal

08. Eschaton





