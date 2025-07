PANTERA обновила сет

сегодня



Группа PANTERA выступлением 15 июля в The Pavilion At Star Lake, Burgettstown, Pennsylvania открыла тур "The Heaviest Tour Of The Summer":



01. Hellbound (performed for first time since 2001)

02. 5 Minutes Alone

03. Strength Beyond Strength

04. A New Level

05. Mouth For War

06. Goddamn Electric (first time since 2001)

07. 10s (live debut)

08. Becoming

09. I'm Broken

10. This Love

11. I'll Cast a Shadow (first time since 2001)

12. Cowboys From Hell

13. Walk

14. Domination / Hollow

15. Fucking Hostile







