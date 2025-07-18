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*MANOWAR работают над новой музыкой 30
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Pantera

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18 июл 2025 : 		 PANTERA обновила сет

6 июл 2025 : 		 Группа PANTERA выступила на финальном шоу BLACK SABBATH

30 май 2025 : 		 PHILIP ANSELMO о возвращении PANTERA

29 май 2025 : 		 ZAKK WYLDE: «PANTERA — это золотой стандарт»

27 май 2025 : 		 Видео полного выступления PANTERA

14 май 2025 : 		 PANTERA о выступлении с METALLICA

18 апр 2025 : 		 REX BROWN о ранних годах PANTERA

19 мар 2025 : 		 Концертное видео PANTERA 1992 года

14 мар 2025 : 		 ZAKK WYLDE готов к новой музыке PANTERA

13 мар 2025 : 		 Винни Пол исполняет PANTERA

9 мар 2025 : 		 Гитарист PANTERA: «Круто наблюдать, как народ оттягивается на концертах»

4 мар 2025 : 		 PANTERA в Словении

17 фев 2025 : 		 BRUCE DICKINSON присоединился на сцене к PANTERA

10 фев 2025 : 		 Видео полного выступления PANTERA

4 фев 2025 : 		 Drum-cam от PANTERA

29 янв 2025 : 		 Участники SATYRICON присоединились на сцене к PANTERA

24 янв 2025 : 		 PANTERA открыла тур

12 янв 2025 : 		 Гитарист DROWNING POOL хвалит PANTERA

7 дек 2024 : 		 Когда ZAKK WYLDE впервые увидел PANTERA?

30 ноя 2024 : 		 JERRY CANTRELL о возвращении PANTERA

28 ноя 2024 : 		 ZAKK WYLDE ничего не решает в PANTERA

26 ноя 2024 : 		 Барабанщик PANTERA: «Винни много раз говорил мне, что взял элементы моих барабанных партий»

22 ноя 2024 : 		 Гитарист SNOT о возвращении PANTERA

7 окт 2024 : 		 MIKE PORTNOY: «PANTERA сохранила металл в 90-е»

21 сен 2024 : 		 Drum-cam от PANTERA

5 сен 2024 : 		 PANTERA разогрела METALLICA
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PANTERA обновила сет



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Группа PANTERA выступлением 15 июля в The Pavilion At Star Lake, Burgettstown, Pennsylvania открыла тур "The Heaviest Tour Of The Summer":

01. Hellbound (performed for first time since 2001)
02. 5 Minutes Alone
03. Strength Beyond Strength
04. A New Level
05. Mouth For War
06. Goddamn Electric (first time since 2001)
07. 10s (live debut)
08. Becoming
09. I'm Broken
10. This Love
11. I'll Cast a Shadow (first time since 2001)
12. Cowboys From Hell
13. Walk
14. Domination / Hollow
15. Fucking Hostile




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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18 июл 2025
Red One
И вроде как уже не было никаких даймов и винни. Ну как не было, были, конечно, но когда это было?
В самом деле, не пропадать же куриным котлетам де-воляй? Чем мы поможем Дайму и Винни? Тем, что голодные останемся? Да ведь мы-то живы! Вот жеж она Pantera, настоящая, живая, на заднике ж и экранах так и написано!
просмотров: 158

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