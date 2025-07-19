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*Видео с прощального выступления BLACK SABBATH 65
*Новое видео AMORPHIS 62
*Лидер SINNER и PRIMAL FEAR: «Вакцина от COVID убила мое серд... 61
*Вокалист IRON MAIDEN: «У нас еще много чего припасено» 45
*MANOWAR работают над новой музыкой 30
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Yngwie Malmsteen

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19 июл 2025 : 		 YNGWIE MALMSTEEN: «Это не хайп. Это топливо!»

16 июн 2025 : 		 Концертное видео YNGWIE MALMSTEEN

11 июн 2025 : 		 Концертное видео YNGWIE MALMSTEEN

7 июн 2025 : 		 Концертное видео YNGWIE MALMSTEEN

4 июн 2025 : 		 Концертное видео YNGWIE MALMSTEEN

31 май 2025 : 		 Фрагмент нового релиза YNGWIE MALMSTEEN

29 май 2025 : 		 Фрагмент нового релиза YNGWIE MALMSTEEN

26 май 2025 : 		 Фрагмент нового релиза YNGWIE MALMSTEEN

22 май 2025 : 		 Фрагмент концертного релиза YNGWIE MALMSTEEN

14 май 2025 : 		 Фрагмент концертного релиза YNGWIE MALMSTEEN

3 май 2025 : 		 Новое концертное видео YNGWIE MALMSTEEN

2 май 2025 : 		 YNGWIE MALMSTEEN: «Я не меняю свой материал под голос»

27 апр 2025 : 		 YNGWIE MALMSTEEN: «Люблю бросить в толпу!»

31 мар 2025 : 		 YNGWIE MALMSTEEN: «Если хотите, можете считать меня помешанным на контроле»

23 мар 2025 : 		 YNGWIE MALMSTEEN: «Мои витаминки работают!»

20 мар 2025 : 		 Новое концертное видео YNGWIE MALMSTEEN

1 мар 2025 : 		 YNGWIE MALMSTEEN: «У меня сотни идей!»

16 фев 2025 : 		 Новое видео YNGWIE MALMSTEEN

26 дек 2024 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «YNGWIE MALMSTEEN плохо относится к людям»

20 дек 2024 : 		 YNGWIE MALMSTEEN в Корее

20 ноя 2024 : 		 Витаминки от YNGWIE MALMSTEEN

29 окт 2024 : 		 Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN

8 сен 2024 : 		 YNGWIE MALMSTEEN: «Игра на гитаре — это не соревнование»

28 авг 2024 : 		 YNGWIE MALMSTEEN показал Феррари

27 июл 2024 : 		 YNGWIE MALMSTEEN: «Я в детстве особо и не елозил»

3 июл 2024 : 		 YNGWIE MALMSTEEN о том, почему он не хочет работать с соавторами и продюсерами
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|||| сегодня

YNGWIE MALMSTEEN: «Это не хайп. Это топливо!»



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YNGWIE MALMSTEEN запустил линейку протеиновых добавок.

Если вы зайдете в официальный интернет-магазин 62-летнего музыканта, то сможете приобрести капсулы с пробиотиками, электролитные добавки, предтренировочные комплексы со вкусом арбуза и даже коврики для йоги!

«Когда я на сцене, нет места компромиссам, только точность, сила и страсть. Я принимаю эти добавки, чтобы оставаться на высоте, вечер за вечером. Это не хайп. Это топливо!»




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19 июл 2025
Corpsegrinder04
Культура питания должна быть адекватная. А не одни чипсы со спиртом жрать. Тогда и топливо это синтетическое не нужно будет.
19 июл 2025
Вашингтон Ирвинг
Коврики для намаза где?
19 июл 2025
Орион
ингви-протеин
просмотров: 205

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