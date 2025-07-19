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YNGWIE MALMSTEEN: «Это не хайп. Это топливо!»



YNGWIE MALMSTEEN запустил линейку протеиновых добавок.



Если вы зайдете в официальный интернет-магазин 62-летнего музыканта, то сможете приобрести капсулы с пробиотиками, электролитные добавки, предтренировочные комплексы со вкусом арбуза и даже коврики для йоги!



«Когда я на сцене, нет места компромиссам, только точность, сила и страсть. Я принимаю эти добавки, чтобы оставаться на высоте, вечер за вечером. Это не хайп. Это топливо!»







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