Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Видео с прощального выступления BLACK SABBATH 65
*Новое видео AMORPHIS 62
*Лидер SINNER и PRIMAL FEAR: «Вакцина от COVID убила мое серд... 60
*Гитарист BLACK SABBATH: «OZZY обещает, что сможет четыре» 46
*OZZY OSBOURNE: «Это мой последний выход на бис» 33
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Видео с прощального выступления BLACK SABBATH 65
*Новое видео AMORPHIS 62
*Лидер SINNER и PRIMAL FEAR: «Вакцина от COVID убила мое серд... 60
*Гитарист BLACK SABBATH: «OZZY обещает, что сможет четыре» 46
*OZZY OSBOURNE: «Это мой последний выход на бис» 33
[= ||| все новости группы



*

Alice Cooper

*



17 июл 2025 : 		 Новая песня ALICE COOPER

3 июл 2025 : 		 ALICE COOPER будет введен в RADIO HALL OF FAME

18 июн 2025 : 		 ALICE COOPER о воссоединении оригинального состава

7 июн 2025 : 		 Концертное видео ALICE COOPER

4 июн 2025 : 		 Новое видео группы ALICE COOPER

25 май 2025 : 		 DENNIS DUNAWAY присоединился на сцене к ALICE COOPER

24 май 2025 : 		 ALICE COOPER: «На сцене я высокомерный злодей!»

22 май 2025 : 		 Видео полного выступления ALICE COOPER

18 май 2025 : 		 Почему ALICE COOPER решился на реюнион с оригинальными членами

11 май 2025 : 		 Видео полного выступления ALICE COOPER

23 апр 2025 : 		 Новое видео ALICE COOPER

22 апр 2025 : 		 ALICE COOPER и пенсионеры выпускают альбом

12 апр 2025 : 		 Магнитофон и вертушка от ALICE COOPER

13 мар 2025 : 		 Как ALICE COOPER сохраняет бодрость и свежесть

3 фев 2025 : 		 GILBY CLARKE выступил с ALICE COOPER

28 янв 2025 : 		 GILBY CLARKE выступит с ALICE COOPER

22 дек 2024 : 		 ORIANTHI о возвращении в группу к ALICE COOPER

21 ноя 2024 : 		 Фрагмент переиздания ALICE COOPER

4 ноя 2024 : 		 ALICE COOPER на французском ТВ в 1971 году

3 ноя 2024 : 		 MARK "WEISSGUY" WEISS исполняет хит ALICE COOPER

29 окт 2024 : 		 Делюкс-издание от ALICE COOPER

13 окт 2024 : 		 ALICE COOPER на BBC 1971

9 окт 2024 : 		 Видео полного выступления ALICE COOPER

8 окт 2024 : 		 ALICE COOPER: «Хард-рок вечен!»

17 сен 2024 : 		 Видео с выступления ALICE COOPER

31 авг 2024 : 		 Концертное видео ALICE COOPER
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Новая песня ALICE COOPER



zoom
"Up All Night", новая песня группы ALICE COOPER, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "The Revenge Of Alice Cooper", выход которого запланирован на 25 июля:

01. Black Mamba
02. Wild Ones
03. Up All Night
04. Kill The Flies
05. One Night Stand
06. Blood On The Sun
07. Crap That Gets In The Way Of Your Dreams
08. Famous Face
09. Money Screams
10. What A Syd
11. Inter Galactic Vagabond Blues
12. What Happened To You
13. I Ain't Done Wrong
14. See You On The Other Side
15. Return of the Spiders 2025 (bonus track)
16. Titanic Overunderture (bonus track)




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 137

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом