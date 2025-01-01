20 июл 2025



Вокалист KILLSWITCH ENGAGE: «Главное высыпаться!»



Jesse Leach в недавнем интервью ответил на вопрос о том, как он сохраняет голос в туре:



«Прежде всего, нужно научиться заботиться о себе. Высыпаться. И не помешает, что мой тренер по вокалу, Melissa Cross, — одна из лучших в мире, кто умеет это делать. Она является автором книги «Дзен крика». И она не просто тренер, она друг и своего рода гуру. Так что я должен отдать ей должное. И работа с такими людьми, как Adam [Dutkiewicz, гитарист и продюсер KILLSWITCH ENGAGE] в студии. Он многому научил меня, как быть искренним вокалистом, и как понять, что такое питч. Он многому меня научил. Благодаря усилиям Adam D. и Melissa Cross, эти двое помогли мне удержаться на плаву в моей карьере. А потом я научился отходить от вечеринок, лучше спать и относиться к делу очень серьезно, потому что шоу — это главное. Если шоу не удается, то весь остальной день насмарку. И мы в долгу перед фанатами, чувак. Люди приходят, чтобы увидеть, как мы выкладываемся по полной. Так что я собираюсь сделать это как можно лучше!»







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