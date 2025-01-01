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SOIL собрались в студию осенью



Басист SOIL Tim King в интервью Rebel Radio 92.5 FM рассказал о ближайших планах группы:



«Только в прошлом году мы провели полностью распроданный хедлайн-тур по Великобритании. Мы побывали в Европе на всех фестивалях и сделали несколько выездных дат. Так что SOIL по-прежнему живы и здоровы. Мы провели тур по США с нашими приятелями THE UNION UNDERGROUND. Это был их первый тур с тех пор, как мы играли вместе с ними в 2001 году, так что спустя 23 года мы снова играли вместе. Это был их первый тур за 23 года. Получилось очень круто. Это было что-то вроде возвращения на круги своя. А в этом году SOIL вроде как взяли небольшой перерыв в выступлениях. У нас много новой музыки, которую мы закончили, и в сентябре мы отправимся в студию, чтобы записать что-нибудь новенькое, что давно назревало. Прошел 2013 лет с тех пор, как мы выпустили новую пластинку, так что мы наконец-то займемся этим. А в следующем году мы собираемся отправиться в гастрольный тур».







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