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*Видео с прощального выступления BLACK SABBATH 65
*Новое видео AMORPHIS 62
*Лидер SINNER и PRIMAL FEAR: «Вакцина от COVID убила мое серд... 61
*Гитарист BLACK SABBATH: «OZZY обещает, что сможет четыре» 46
*Вокалист IRON MAIDEN: «У нас еще много чего припасено» 32
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Soil

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SOIL собрались в студию осенью



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Басист SOIL Tim King в интервью Rebel Radio 92.5 FM рассказал о ближайших планах группы:

«Только в прошлом году мы провели полностью распроданный хедлайн-тур по Великобритании. Мы побывали в Европе на всех фестивалях и сделали несколько выездных дат. Так что SOIL по-прежнему живы и здоровы. Мы провели тур по США с нашими приятелями THE UNION UNDERGROUND. Это был их первый тур с тех пор, как мы играли вместе с ними в 2001 году, так что спустя 23 года мы снова играли вместе. Это был их первый тур за 23 года. Получилось очень круто. Это было что-то вроде возвращения на круги своя. А в этом году SOIL вроде как взяли небольшой перерыв в выступлениях. У нас много новой музыки, которую мы закончили, и в сентябре мы отправимся в студию, чтобы записать что-нибудь новенькое, что давно назревало. Прошел 2013 лет с тех пор, как мы выпустили новую пластинку, так что мы наконец-то займемся этим. А в следующем году мы собираемся отправиться в гастрольный тур».




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