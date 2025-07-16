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*Видео с прощального выступления BLACK SABBATH 65
*Новое видео AMORPHIS 62
*Лидер SINNER и PRIMAL FEAR: «Вакцина от COVID убила мое серд... 58
*Гитарист BLACK SABBATH: «OZZY обещает, что сможет четыре» 46
*OZZY OSBOURNE: «Это мой последний выход на бис» 33
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Manowar

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16 июл 2025 : 		 MANOWAR работают над новой музыкой

27 апр 2025 : 		 ROSS THE BOSS о перезаписи альбомов MANOWAR: «Ну и зачем?»

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30 дек 2023 : 		 MANOWAR продали первый за 10 лет концерт в США

16 окт 2023 : 		 MANOWAR вновь переписывают и обещают новое в 2025

3 окт 2023 : 		 MANOWAR впервые побывали в Колумбии

25 сен 2023 : 		 Бывшие члены MANOWAR вышли на сцену

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30 июл 2023 : 		 Обучение от MANOWAR

14 фев 2023 : 		 Басист MANOWAR: «Хочу в суд, аж сс..»

10 фев 2023 : 		 MANOWAR почтили немецких фанатов

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19 янв 2023 : 		 MANOWAR поскребли в анналах

5 янв 2023 : 		 MANOWAR покопались в анналах

27 дек 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления MANOWAR

13 дек 2022 : 		 Басист MANOWAR: «Мы считаем, что наша музыка сродни изысканному блюду»

28 ноя 2022 : 		 Видео с текстом от MANOWAR

31 авг 2022 : 		 MANOWAR в Мексике

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23 июн 2022 : 		 MANOWAR выпустили ЕР
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MANOWAR работают над новой музыкой



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Вокалист MANOWAR в недавнем интервью подтвердил, что группа выпустит новый студийный альбом:

«Да, мы работаем над новой музыкой, и как только мы ее представим, вы поймете, что ожидание хороших событий стоит того. Но с тех пор, как мы объявили о туре [«The Blood Of Our Enemies» 2025], мы сосредоточились на подготовке к гастролям, а затем и на самих концертах. Очень многое зависит от планирования нового тура. Что я могу сказать о новом материале, так это то, что он тяжелый, брутальный и представляет собой все то, что вы ожидаете от MANOWAR»




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16 июл 2025
Corpsegrinder04
Самцы же вроде завязывать хотели 10 лет назад ?

25 май 2016 «MANOWAR готовы сказать «прощай».
16 июля 2025 Тур «The Blood Of Our Enemies» 2025.

Хотя с другой стороны, по сравнению с другими ганноверскими пиздоболами , Адамс с Ди Майо ещё в порядке.
16 июл 2025
Орион
Corpsegrinder04, а теперь расхотели)
16 июл 2025
Орион
Работайте, не покладая рук
просмотров: 65

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