MANOWAR работают над новой музыкой

Вокалист MANOWAR в недавнем интервью подтвердил, что группа выпустит новый студийный альбом:
«Да, мы работаем над новой музыкой, и как только мы ее представим, вы поймете, что ожидание хороших событий стоит того. Но с тех пор, как мы объявили о туре [«The Blood Of Our Enemies» 2025], мы сосредоточились на подготовке к гастролям, а затем и на самих концертах. Очень многое зависит от планирования нового тура. Что я могу сказать о новом материале, так это то, что он тяжелый, брутальный и представляет собой все то, что вы ожидаете от MANOWAR»
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
25 май 2016 «MANOWAR готовы сказать «прощай».
16 июля 2025 Тур «The Blood Of Our Enemies» 2025.
Хотя с другой стороны, по сравнению с другими ганноверскими пиздоболами , Адамс с Ди Майо ещё в порядке.