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MANOWAR работают над новой музыкой



Вокалист MANOWAR в недавнем интервью подтвердил, что группа выпустит новый студийный альбом:



«Да, мы работаем над новой музыкой, и как только мы ее представим, вы поймете, что ожидание хороших событий стоит того. Но с тех пор, как мы объявили о туре [«The Blood Of Our Enemies» 2025], мы сосредоточились на подготовке к гастролям, а затем и на самих концертах. Очень многое зависит от планирования нового тура. Что я могу сказать о новом материале, так это то, что он тяжелый, брутальный и представляет собой все то, что вы ожидаете от MANOWAR»







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