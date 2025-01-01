Everybody's Song, новое видео ROBERT PLANT, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома, 'Saving Grace,' релиз которого намечен на 26 сентября на Nonesuch Records:
1. Chevrolet
2. As I Roved Out
3. It’s A Beautiful Day Today
4. Soul Of A Man
5. Ticket Taker
6. I Never Will Marry
7. Higher Rock
8. Too Far From You
9. Everybody’s Song
10. Gospel Plough
Генезис Saving Grace начался во время изоляции в «Шире», когда обычные скитания Планта были практически запрещены. В то время как его недавние приключения сосредоточились в Нэшвилле, где он воссоединился с Alison Krauss для альбома Raise The Roof, занявшего первое место в чартах и номинированного на премию GRAMMY в 2021 году, именно в английской сельской местности Robert Plant тесно сошелся с этой разношерстной группой музыкантов, которые благодаря своему собственному опыту разделяли склонность к его любимым уголкам эмоциональной песни. Вместе с Saving Grace — вокалисткой Suzi Dian, барабанщиком Oli Jefferson, гитаристом Tony Kelsey, банджо и струнником Matt Worley, виолончелистом Barney Morse-Brown — Plant провел последние шесть лет, превращаясь в разностороннюю мастерскую стилей и личностей, проходя через время и обстоятельства с радостью и непринужденностью.
«Мы много смеемся, правда. Думаю, это мне подходит. Я люблю смеяться. Знаете, я не могу найти ни одной причины, чтобы быть слишком серьезным по отношению к чему-либо. Я не утомлен. Сладость всего этого... Это милые люди, и они играют все то, что раньше не могли выплеснуть наружу. Они стали уникальными стилистами, и вместе они, кажется, попали в самое интересное пространство».
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