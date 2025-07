сегодня



Новое видео ROBERT PLANT



Everybody's Song, новое видео ROBERT PLANT, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома, 'Saving Grace,' релиз которого намечен на 26 сентября на Nonesuch Records:



1. Chevrolet

2. As I Roved Out

3. It’s A Beautiful Day Today

4. Soul Of A Man

5. Ticket Taker

6. I Never Will Marry

7. Higher Rock

8. Too Far From You

9. Everybody’s Song

10. Gospel Plough



Генезис Saving Grace начался во время изоляции в «Шире», когда обычные скитания Планта были практически запрещены. В то время как его недавние приключения сосредоточились в Нэшвилле, где он воссоединился с Alison Krauss для альбома Raise The Roof, занявшего первое место в чартах и номинированного на премию GRAMMY в 2021 году, именно в английской сельской местности Robert Plant тесно сошелся с этой разношерстной группой музыкантов, которые благодаря своему собственному опыту разделяли склонность к его любимым уголкам эмоциональной песни. Вместе с Saving Grace — вокалисткой Suzi Dian, барабанщиком Oli Jefferson, гитаристом Tony Kelsey, банджо и струнником Matt Worley, виолончелистом Barney Morse-Brown — Plant провел последние шесть лет, превращаясь в разностороннюю мастерскую стилей и личностей, проходя через время и обстоятельства с радостью и непринужденностью.



«Мы много смеемся, правда. Думаю, это мне подходит. Я люблю смеяться. Знаете, я не могу найти ни одной причины, чтобы быть слишком серьезным по отношению к чему-либо. Я не утомлен. Сладость всего этого... Это милые люди, и они играют все то, что раньше не могли выплеснуть наружу. Они стали уникальными стилистами, и вместе они, кажется, попали в самое интересное пространство».











+0 -0



просмотров: 105