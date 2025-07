сегодня



Новое видео BRYAN ADAMS



A Little More Understanding, новое видео BRYAN ADAMS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Roll With The Punches", релиз которого намечен на 29 августа. http://www.bryanadams.com





+0 -0



просмотров: 44