Профессиональное видео с выступления METALLICA



Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось 27 июня на Empower Field at Mile High, Denver, CO, доступно для просмотра ниже:



Creeping Death

Harvester of Sorrow

Holier Than Thou

King Nothing

72 Seasons

If Darkness Had a Son

Kirk and Rob Doodle ("Suicide & Redemption")

The Day That Never Comes

Cyanide

Orion

Nothing Else Matters

Sad but True

Battery

Fuel (with James "Fixxxer" intro)

Seek & Destroy

