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Видео с прощального выступления BLACK SABBATH
65
Новое видео AMORPHIS
62
Лидер SINNER и PRIMAL FEAR: «Вакцина от COVID убила мое серд...
61
Вокалист IRON MAIDEN: «У нас еще много чего припасено»
45
MANOWAR работают над новой музыкой
30
все новости группы
Vlad In Tears
Италия
Gothic Metal
http://vladintears.com/
VK.com:
https://vk.com/vladintears
Facebook:
https://facebook.com/vladintearsofficial
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Обложка и трек-лист нового альбома VLAD IN TEARS
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Новый альбом VLAD IN TEARS выйдет осенью
сегодня
Новое видео VLAD IN TEARS
Your Trace, новое видео группы VLAD IN TEARS, доступно ниже.
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19 июл 2025
Exceptional
Всё ещё самое хуёвое название для группы или никнейма, что я слышал
просмотров: 98
1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
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Репортажи
Конкурсы
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Рецензии
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Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).