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*Видео с прощального выступления BLACK SABBATH 65
*Новое видео AMORPHIS 62
*Лидер SINNER и PRIMAL FEAR: «Вакцина от COVID убила мое серд... 61
*Вокалист IRON MAIDEN: «У нас еще много чего припасено» 45
*MANOWAR работают над новой музыкой 30
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Vlad In Tears

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Новое видео VLAD IN TEARS



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Your Trace, новое видео группы VLAD IN TEARS, доступно ниже.




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19 июл 2025
Exceptional
Всё ещё самое хуёвое название для группы или никнейма, что я слышал
просмотров: 98

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