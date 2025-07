сегодня



Новое видео ELLEFSON-SOTO



ELLEFSON-SOTO выпустят новую пластинку, получившую название "Unbreakable", on 15 августа на Rat Pak Records:



01. Unbreakable

02. SOAB

03. Shout

04. Hate You, Hate Me

05. Poison Tears (featuring Laura Guldemond of BURNING WITCHES)

06. Ghosts

07. Vengeance (feat. Tim "Ripper" Owens of KK'S PRIEST)

08. Snakes And Bastards

09. It's Over When I Say It's Over

10. The Day We Built Rome

11. Death On Two Legs (bonus track) 02. SOAB03. Shout04. Hate You, Hate Me05. Poison Tears (featuring Laura Guldemond of BURNING WITCHES)06. Ghosts07. Vengeance (feat. Tim "Ripper" Owens of KK'S PRIEST)08. Snakes And Bastards09. It's Over When I Say It's Over10. The Day We Built Rome11. Death On Two Legs (bonus track)







+0 -0



просмотров: 31