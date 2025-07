сегодня



'Take Me Away', новое видео WANTED, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома “Cutting Edge":



1. Cutting Edge

2. Override

3. Power

4. Wasted Heart

5. Chained To Your Love

6. Armed For Action

7. Take Me Away

8. Feel The Rhythm

9. Knock It Down

10. Prowl Alive







