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Новое видео BLACK VEIL BRIDES



"Hallelujah", новое видео группы BLACK VEIL BRIDES, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из будущего студийного альбома.



Biersack: «Это важная для нас песня, не только потому, что это первый трек с новой пластинки, но и как знак того, что ждет группу в будущем. На уровне повествования она представляет темы и идеи, которые я лирически исследую на альбоме".



"Меня восхищает нынешнее состояние дискурса и то, как часто мы отдаем предпочтение идеологической определенности, а не сердцу и душе человека. За годы работы мы установили огромную связь с нашей аудиторией, которая часто игнорируется или неправильно интерпретируется «сценой». Мы находимся в уникальной точке перелома в культурном плане, и я хочу иметь возможность открыто говорить о том, насколько я верю в то, что нужно быть верным себе, а не бояться массовой истерии или упреков внутри группы".



Когда голос моего деда обратился к «изгоям» в первые минуты нашей первой пластинки в 2010 году, это был искренний призыв к оружию для всех тех, кто чувствует себя не таким, как все. Во многих отношениях эта пластинка - естественное развитие той же идеи. Это самая тяжелая и самая язвительная пластинка BVB, но что еще более важно, я верю в то, что это наша самая искренняя и честная пластинка на текущий момент».







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