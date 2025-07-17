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Jane's Addiction

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PERRY FARRELL подал в суд на участников JANE'S ADDICTION



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По сообщению Variety, Perry Farrell подл в суд на участников JANE'S ADDICTION Dave Navarro, Eric Avery и Stephen Perkins спустя несколько часов после их иска в свой адрес.

В своей жалобе — которая, по данным Variety, не является встречным иском — Perry заявляет: «То, что участники группы JANE'S ADDICTION иногда враждовали друг с другом, хорошо задокументировано. Но Navarro, Avery и Perkins, очевидно, решили, что десятилетия успеха JANE'S ADDICTION должны быть отброшены в пользу многолетней кампании издевательств над Farrell, включавшей в себя преследование его на сцене во время выступлений, включая, среди прочего, попытки сбить его с толку, играя на своих инструментах на высокой громкости, чтобы он не мог услышать себя, когда он поет, не включив свои собственные наушники на небезопасный уровень. Эта травля переросла 13 сентября 2024 года в физическое насилие со стороны Navarro и Avery по отношению к Farrell на сцене во время концерта в Бостоне, а также в нападение на Perry и [жену Perry] Etty Lau Farrell за кулисами со стороны Navarro. Эти стычки привели к тому, что Navarro, Avery и Perkins решили отменить оставшуюся часть тура группы по Северной Америке. Без предупреждения и консультаций, используя Perry Farrell в качестве козла отпущения, Navarro и другие участники группы взяли на себя смелость внезапно отменить оставшиеся даты тура - нарушив контракты и пренебрегая всеми профессиональными обязательствами — и, очевидно, распустить группу окончательно».

Что касается предполагаемого нападения со стороны Navarro за кулисами, жалоба гласит:

«Сейчас Navarro ложно утверждает, что Farrell ударил Navarro кулаком. На самом деле это был именно Navarro, который с угрозой набросился на Farrell и его жену за кулисами, крича: «Что это было, мать твою, ублюдок?!». Farrell занял оборонительную позицию и крикнул: «Убирайся отсюда!», на что Navarro ответил: «Я больше никогда не буду с тобой работать!».

[Farrell] даже не проконсультировали по поводу отмены тура, и он не согласился бы сделать это из-за финансовых и репутационных последствий, а также подверженности юридической ответственности третьих лиц, вызванной тем, что он позволил Wilton Hilton, Inc, гастрольной компании группы, нарушить свои гастрольные обязательства».

В заявлении, переданном Variety, по поводу иска трио также сказано:

«Как основатель и творческая сила JANE'S ADDICTION, Perry Farrell всегда ставил во главу угла наследие группы и ее поклонников, именно поэтому события 13 сентября 2024 года в Бостоне и последовавшие за ними последствия были столь разрушительными. Без предупреждения и консультаций, используя имя Perry в качестве козла отпущения, Dave Navarro и другие участники группы взяли на себя смелость внезапно отменить оставшиеся даты тура, нарушив контракты и проигнорировав все профессиональные обязательства. В результате того, что Perry не был допущен к голосованию и не был услышан, он не смог доказать свою правоту и продолжить тур ради своих поклонников. Если этого было недостаточно, после этого Dave Navarro намеренно и публично обвинил Perry в отмене концертов, фактически разрушив репутацию Perry и нанеся ему непоправимый вред. Несмотря на продолжающиеся издевательства со стороны Navarro, преданность Perry делу JANE'S ADDICTION и сохранению его положительного влияния на музыкальную индустрию остается непоколебимой. Он активно изучает способы разрешения ситуации и обеспечения ответственности».




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17 июл 2025
Вашингтон Ирвинг
Мда, клоуны анальные
просмотров: 42

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