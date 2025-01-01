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PAUL STANLEY о смене названия мероприятия KISS



PAUL STANLEY в недавнем интервью объяснил, почему "KISS Army Storms Vegas" трансформировалось в "KISS Kruise: Landlocked In Vegas":



«Это же отель. Это все, чего все ожидали от круизов [KISS]. И мы распродавали билеты на эти круизы, по-моему, 11 лет. Итак, Gene и я просто включились в работу и засучили рукава, потому что никто не может сыграть нас лучше, чем мы сами. Мы постоянно ощущали, что нам чего-то не хватает. А таким образом мы в некотором роде перегрузили это событие».







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