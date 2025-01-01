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*Вокалист HELLOWEEN: «Три вокалиста дают гибкость» 56
*Лидер EXODUS: «Нам повезло, что мы можем продавать футболки» 30
*ALICE COOPER: «На войне вам нужен не пудель, нужен питбуль!» 23
*SCORPIONS о "Coming Home Live" 20
*KREATOR и UDO DIRKSCHNEIDER почтили память Оззи 18
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Kiss

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6 авг 2025 : 		 PAUL STANLEY о смене названия мероприятия KISS

17 июл 2025 : 		 KISS выпустят Alive! в расширенном варианте

10 июл 2025 : 		 'Kiss Army Storms Vegas' превращается в 'Kiss Kruise: Landlocked In Vegas'

19 июн 2025 : 		 Вокалист KISS о первом прощальном

13 июн 2025 : 		 PAUL STANLEY обещает 15 песен на мероприятии KISS

3 июн 2025 : 		 YNGWIE MALMSTEEN мог оказаться в KISS

31 май 2025 : 		 PAUL STANLEY: «Это как "Kiss Kruise" без корабля»

21 май 2025 : 		 GENE SIMMONS о "KISS Army Storms Vegas": «Это не наш концерт»

20 май 2025 : 		 GENE SIMMONS не против бывших на "KISS Army Storms Vegas"

17 май 2025 : 		 GENE SIMMONS о появлении на фэн-конвенции KISS

10 май 2025 : 		 GENE SIMMONS: «Не знаю, будут ли все KISS в Лас-Вегасе»

5 май 2025 : 		 GENE SIMMONS: «Первая пластинка KISS — это, быть может, самое честное, что мы сделали»

10 апр 2025 : 		 TOMMY THAYER выступит с коллегами по KISS

29 мар 2025 : 		 GENE SIMMONS подтвердил, что KISS выступят без грима

29 мар 2025 : 		 Музыканты KISS соберутся вместе

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27 фев 2025 : 		 Вокалист KISS: «За последний год я понял, что жизнь — это улица с односторонним движением»

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26 дек 2024 : 		 Стали бы KISS популярными без макияжа?

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PAUL STANLEY о смене названия мероприятия KISS



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PAUL STANLEY в недавнем интервью объяснил, почему "KISS Army Storms Vegas" трансформировалось в "KISS Kruise: Landlocked In Vegas":

«Это же отель. Это все, чего все ожидали от круизов [KISS]. И мы распродавали билеты на эти круизы, по-моему, 11 лет. Итак, Gene и я просто включились в работу и засучили рукава, потому что никто не может сыграть нас лучше, чем мы сами. Мы постоянно ощущали, что нам чего-то не хватает. А таким образом мы в некотором роде перегрузили это событие».




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