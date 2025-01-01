сегодня



Лидер GHOST: «Запрет на телефоны многое для нас поменял»



TOBIAS FORGE в рамках общения с поклонниками вновь коснулся темы запрета телефонов на своих шоу. На вопрос, получил ли он какой-либо "отпор" от своего лагеря по поводу введения этого так называемого "телефонного запрета", он ответил:



«О, отпор. Я думаю, что первое, первоначальное сопротивление, не обязательно было сильным, но, возможно, это был запрос на пересмотр. Но это было скорее от... Знаете, первые люди, с которыми вы разговариваете, когда вы артист, — это, ваш менеджер и ваш агент. И "У меня есть идея". Это что-то вроде "Угу. Ты уверен в этом?", А потом приходит агент и говорит: "О, мне нравится эта идея, но...", Потому что это также усложняет административную часть и практическую часть концерта, а все, что усложняет работу, всегда вызывает неодобрение. И, конечно, нам пришлось хорошенько обдумать эту идею. Что это значит? Кто делал это раньше? О, не многие. Хорошо. Но кто это вообще делает?



Дело в том, что есть много артистов, [которые критикуют публику за телефоны], и я знаю, что многие артисты — гораздо больше, чем говорят люди — абсолютно ненавидят телефоны. Но одно дело — стыдить людей, и совсем другое — преодолевать трудности, делая то, что мы сделали. И, конечно, мы должны были все это взвесить. По сути, люди хотят знать, сколько это стоит? Каковы будут последствия такого поступка с точки зрения времени и экономики? "Хорошо, вот примерно столько"».



Развивая мысль, которая побудила его предложить ввести "телефонный запрет", он добавил сказал:



«Я категорически против того, что я пережил, кульминацией чего стал последний этап нашего последнего турне, когда — и просто для полной прозрачности — мы, очевидно, побывали в самых разных странах, где темперамент разный. Итак, с телефонами или без них, в некоторых частях света люди, как правило, немного подавлены. Но есть и другие части света, где люди прямо противоположные и очень увлеченные. И это по-настоящему поразило меня, когда мы приехали в некоторые страны, где люди, как правило, проявляли гораздо больше энтузиазма, и когда вы приезжаете, там около 18 000 человек, и около 10 000 телефонов. И они даже больше не используют их. А ты такой: "Что это? Что случилось?"»



После того, как один из фанатов предположил, что это форма "неуважения", Tobias ответил:



«Я не знаю, является ли это неуважением… Это то, о чем большинство людей, большинство индивидуумов не задумывались, как это бывает, потому что вы считает что "Ну, никому нет дела до того, что я делаю". Я стою здесь, в конце. Я просто собираюсь сделать фото. Я собираюсь снять видео". Таким образом, каждый человек не делает преднамеренно неуважительный выпад, но сумма его высказываний полностью меняется, особенно для артиста, который выходит на сцену и ожидает, что, типа, "Гребаные люди будут в ярости", а затем все это внезапно меняется. внезапно возникает ощущение, что толпа, которую вы видели в течение 13 лет, просто все меньше и меньше интересуется происходящим, а не телефонами. Какого хрена? И я просто почувствовал, что подошел к тому моменту, когда осознал: "Не думаю, что хочу этим заниматься. Не думаю, что хочу продолжать. Если все так и будет, я бы предпочел этого не делать". Вот насколько бесполезным это стало из-за телефонов. Особенно такое шоу, как наше. Я имею в виду, я знаю, что есть много артистов, которые устраивают шоу в более свободной форме, но мы этого не делаем. Наше шоу в некотором роде продумано и аранжировано. Очевидно, что есть определенный простор для индивидуализма. Но, да, для того, чтобы делать то, что мы делаем, нам нужен определенный режим. И чем же мы питаемся? [Энергией от зрителей]. И это важно. Это важно для того, чтобы мы могли делать шоу. Если бы вы пришли на генеральную репетицию и увидели, что мы делаем то же самое, но без зрителей, то выглядит все значительно хуже. Но когда у вас есть вовлеченная публика, становится лучше, потому что вас двое… Это именно так. Это обмен. И если кто-то, делая это, просто достанет телефон...?»



На вопрос, оправдало ли себя решение о запрете использования телефонов во время тура 2025 года для GHOST, он ответил:



«О, безусловно. [Это] круто изменило жизнь. Это изменило само существование группы. Абсолютно. У нас был коллектив… Просто уйдя со сцены в первый вечер [тура] — это было что-то вроде того, что полностью изменило все представления о том, что мы ощущали. Так что, да, сейчас мы это делаем. И я полагаю, что есть много групп, которые смотрят на это и также размышляют: "А может и нам так?"»







