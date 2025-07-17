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Jane's Addiction

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Участники JANE'S ADDICTION подали в суд на PERRY FARRELL



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По сообщению Rolling Stone, JANE'S ADDICTION members Dave Navarro, Eric Avery и Stephen Perkins подали в суд на Perry Farrell, утверждая, что ссора на сцене между Farrellом и Navarro в сентябре прошлого года привела к отмене их североамериканского тура и запланированного альбома. Кроме того, Navarro подал в суд на Farrell'a за нападение и побои, связанные с этим инцидентом.

В иске, поданном в среду (16 июля) в Высший суд округа Лос-Анджелес, утверждается, что группа потеряла более 10 миллионов долларов в результате отмены тура.

«Группа больше не может функционировать в результате поведения ответчика, включая его внезапные вспышки насилия и продемонстрированную неспособность выступать в качестве фронтмена и вокалиста группы», — говорится в жалобе. «Физический, эмоциональный и финансовый ущерб, нанесенный ответчиком, глубоко затронул истцов, их семьи и близких, и настало время, чтобы ответчик столкнулся с последствиями своих действий и был привлечен к ответственности».

Участники JANE'S ADDICTION также утверждают в иске, что под воздействием алкоголя Farrell часто не мог выступать на сцене.

«Истцы (и другие присутствующие) наблюдали во время тура, что Perry регулярно появлялся на сцене в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он часто пил вино на сцене и произносил невнятные речи. Между песнями Perry часто пускался в длинные, бессвязные рассуждения без какой-либо видимой цели, кроме как для собственного развлечения. Проблемы с выступлением у него часто усугублялись по мере того, как продолжался вечер и он становился все более нетрезвым».

Кристофер Фрост, адвокат, представляющий интересы группы, сказал в заявлении для Rolling Stone:

«Dave Navarro, Eric Avery и Stephen Perkins очень надеялись, что им удастся передать чистый дух ранних дней группы и развить его. Изначально им это удалось, как в студии, так и на сцене. Но... они это делали с четвертым участником группы, который поочередно не желал или не мог соответствовать разумным стандартам и неоднократно угрожал сорвать тур».

Адвокат добавил, что после упомянутого инцидента, Farrell «резко и в одностороннем порядке прекратил все планы по возрождению JANE'S ADDICTION и оставил своих товарищей по группе с невыполненными обязательствами по туру и контракту на запись... Dave, Eric и Stephen совершенно не хотели, чтобы до этого дошло. Но их обидели, они хотят, чтобы история была достоверной, и они достойны урегулирования»




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17 июл 2025
Вашингтон Ирвинг
недавно спорили, что такое настоящий рок
настоящий рок - это тупые пьяные выходы, общение через менеджеров и иски в судах, во
просмотров: 97

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