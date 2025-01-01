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JAKE E. LEE восстанавливается после нападения



JAKE E. LEE в интервью Ozzy's Boneyard рассказал о том, как идет процесс восстановления после того, как в него стреляли в Лас-Вегасе:



«Я не играл на гитаре пару лет, потому что запястье было поражено артритом. В конце концов я сделал рентген, и мне сказали, что хряща не осталось. Так что при любом движении кость тёрлась о кость. Ощущения были не из приятных. Поэтому я начал заниматься реабилитацией, делать много упражнений, растягиваться, и мне стало лучше. В октябре 2024 года я выгуливал свою собаку и получил пулю».



На вопрос, поменял ли подобный инцидент его взгляды на жизнь, Lee ответил:



«Немного... Я не хочу об этом думать. Я слегка зациклился на этом после того, как в меня выстрелили, а потом понял, что это вредно для здоровья. Так что я просто отодвинул это в сторону и не думал об этом слишком много. Потому что после той ночи мир стал мрачнее, опаснее, не таким весёлым. С тех пор я перестал думать об этом слишком часто. И мир снова стал таким, что я могу им наслаждаться».







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