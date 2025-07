20 июл 2025



Новое видео RISING STEEL



“Black Martin”, новое видео группы RISING STEEL, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Legion Of The Grave, выходящего 29 августа на Frontiers Music Srl:



“Betrayer”

“King Of The Universe”

“Black Martin”

“Legion Of The Grave”

“Nightmare”

“Venomous”

“Messiah Of Death”

“Dead Mind”

“Trapped In A Soul’s Garden”

“Night Vision”







