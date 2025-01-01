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Концерт BLACK SABBATH собрал 190 миллионов долларов на благотворительность



По сообщению Billboard, финальное шоу BLACK SABBATH собрало больше денег, чем любой благотворительный концерт с момента устроенного в 1971 году Джорджем Харрисоном и Рави Шанкаром благотворительного мероприятия Concert For Bangladesh. Шоу, которое считается последним в карьере Ozzy, собрало примерно 190 миллионов долларов — об этом сообщил Tim Morello.



По сообщению группы и их партнеров-благотворителей, концерт посмотрели 40 000 обладателей билетов и 5.8 миллионов человек онлайн — средства будут направлены в адрес Birmingham Children’s Hospital, Acorn Children’s Hospice и Cure Parkinson.



Каждая из этих благотворительных организаций заявила, что смогла собрать десятки тысяч фунтов стерлингов в виде дополнительных пожертвований, разыгрывая билеты на концерт, выставляя на аукцион культовые произведения искусства и фотографии группы, подаренные Black Sabbath, а также за счёт индивидуальных пожертвований фанатов, которые массово пришли на концерт, состоявшийся 5 июля в Вилла-парке в Бирмингеме, Англия.







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