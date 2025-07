20 июл 2025



Новая песня CASTLE RAT



"Wolf I", новая песня группы CASTLE RAT, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома The Bestiary, выход которого запланирован на 19 сентября на King Volume Records (US) и Blues Funeral Recordings (UK/Europe):



“Phoenix I”

“Wolf I”

“Wizard”

“Siren”

“Unicorn”

“Path Of Moss”

“Crystal Cave”

“Serpent”

“Wolf II”

“Dragon”

“Summoning Spell”

“Sun Song”

“Phoenix II”



За запись отвечал Randall Dunn (Sunn O))), Wolves in the Throne Room, Björk), за сведение — Jonathan Nuñez (Torche, Restless Spirit).







+0 -0



просмотров: 106