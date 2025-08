сегодня



Гитарист LAMB OF GOD о финальном шоу BLACK SABBATH



Mark Morton в интервью Ozzy’s Boneyard 15 июля поделился впечатлениями от финального концерта BLACK SABBATH:



«Ничто не могло подготовить меня к тому, каким был этот день на самом деле. Как только мы приехали на место и почувствовали прилив энергии, это было что-то особенное. Не было никаких размышлений или подготовки, которые могли бы по-настоящему подготовить меня к тому, во что я ввязался… В свой 16-й день рождения я был в Hampton Coliseum, где видел Оззи в туре No Rest For The Wicked, это был первый тур с Zakk'ом… С тех пор я много раз гастролировал с Zakk'ом, и я должен сказать ему: "Знаешь, я провел свой 16-й день рождения, наблюдая за твоей игрой". Оззи и вся организация вокруг него, Шэрон и семьи, они всегда так поддерживали Lamb Of God. Они дали нам несколько наших первых больших концертов на Ozzfest. Я просто почувствовал себя особенным, когда меня пригласили на это последнее ”ура" в честь Оззи» http://www.lamb-of-god.com





