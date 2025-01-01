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*Вокалист HELLOWEEN: «Три вокалиста дают гибкость» 56
*Лидер EXODUS: «Нам повезло, что мы можем продавать футболки» 29
*TONY IOMMI, BILL WARD и GEEZER BUTLER о смерти Оззи 24
*ALICE COOPER: «На войне вам нужен не пудель, нужен питбуль!» 22
*SCORPIONS о "Coming Home Live" 19
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Yob

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5 авг 2025 : 		 YOB введут в зал славы Орегона

18 май 2023 : 		 YOB переиздают дебют

1 июн 2018 : 		 Новый альбом YOB доступен для прослушивания целиком

17 май 2018 : 		 Новая песня YOB

18 апр 2018 : 		 Новый трек YOB

26 мар 2018 : 		 Новый альбом YOB выйдет летом

8 дек 2017 : 		 Переиздание YOB доступно для прослушивания

7 дек 2017 : 		 Фрагмент переиздания YOB

9 ноя 2017 : 		 Переиздание YOB выйдет зимой

31 май 2016 : 		 Переиздания альбомов YOB выйдут на виниле

31 авг 2014 : 		 Новый альбом YOB доступен для прослушивания

17 фев 2014 : 		 YOB на NEUROT RECORDINGS

27 янв 2014 : 		 "Catharsis" от YOB на виниле

5 сен 2011 : 		 Детали концертного релиза YOB

17 июн 2011 : 		 Новый альбом YOB выйдет в августе

2 май 2011 : 		 YOB готовятся к записи
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YOB введут в зал славы Орегона



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YOB будут включены в Oregon Music Hall of Fame на 18 церемонии, которая пройдет 11 октября в Aladdin Theater in Portland, OR.

Mike Scheidt: «Yob записали наше первое демо в 1999 году, но идея родилась в 1996 году. Это был страстный проект, вдохновленный любовью к тяжелой музыке. Никаких дальнейших планов у нас не было. Перенесемся почти на 30 лет вперед, к тому моменту, когда нас включат в Зал славы музыки штата Орегон, и это “сюрреалистическое” описание меркнет перед реальностью. Слов не хватает. Благодарность — не совсем правильно. Мы выражаем бесконечную благодарность всем, кто так или иначе поддерживал нас!»



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