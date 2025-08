сегодня



YOB введут в зал славы Орегона



YOB будут включены в Oregon Music Hall of Fame на 18 церемонии, которая пройдет 11 октября в Aladdin Theater in Portland, OR.



Mike Scheidt: «Yob записали наше первое демо в 1999 году, но идея родилась в 1996 году. Это был страстный проект, вдохновленный любовью к тяжелой музыке. Никаких дальнейших планов у нас не было. Перенесемся почти на 30 лет вперед, к тому моменту, когда нас включат в Зал славы музыки штата Орегон, и это “сюрреалистическое” описание меркнет перед реальностью. Слов не хватает. Благодарность — не совсем правильно. Мы выражаем бесконечную благодарность всем, кто так или иначе поддерживал нас!»





