20 июл 2025



Новое видео STRANGERS



“Still The One”, новое видео STRANGERS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Boundless, релиз которого намечен на 22 августа на Frontiers Music Srl:



“Into The Night”

“Enemy”

“My Dream”

“Freedom”

“Worth A Shot”

“The Fate Is Gone”

“Goodbye”

“Still The One”

“Lose Yourself”

“Language Of Love”

“Youthful Soul”

“My Dream” (Acoustic)







+0 -0



просмотров: 129