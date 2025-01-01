Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Видео с прощального выступления BLACK SABBATH 65
*Новое видео AMORPHIS 62
*Лидер SINNER и PRIMAL FEAR: «Вакцина от COVID убила мое серд... 61
*Гитарист BLACK SABBATH: «OZZY обещает, что сможет четыре» 46
*MANOWAR работают над новой музыкой 30
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Видео с прощального выступления BLACK SABBATH 65
*Новое видео AMORPHIS 62
*Лидер SINNER и PRIMAL FEAR: «Вакцина от COVID убила мое серд... 61
*Гитарист BLACK SABBATH: «OZZY обещает, что сможет четыре» 46
*MANOWAR работают над новой музыкой 30
[= ||| все новости группы



*

Metallica

*



18 июл 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

17 июл 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

16 июл 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

9 июл 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

8 июл 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

6 июл 2025 : 		 METALLICA выступила на финальном шоу BLACK SABBATH

4 июл 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

3 июл 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

2 июл 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

1 июл 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

30 июн 2025 : 		 Альбом METALLICA стал первым в Великобритании

29 июн 2025 : 		 LARS ULRICH о «Metallica Saved My Life»

28 июн 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

26 июн 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

25 июн 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

24 июн 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

23 июн 2025 : 		 Вокалист METALLICA: «Мы такие же, как и наши фанаты»

22 июн 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

21 июн 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

20 июн 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

19 июн 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

18 июн 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

17 июн 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

16 июн 2025 : 		 Фронтмен METALLICA: «Когда я выхожу на сцену, я чувствую себя там гораздо более комфортно, чем в обычной жизни»

14 июн 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

13 июн 2025 : 		 Ремастированная версия альбома METALLICA доступна для прослушивания
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Профессиональное видео с выступления METALLICA



zoom
Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось 29 июня на Empower Field at Mile High, Denver, CO, доступно для просмотра ниже:

Whiplash
For Whom the Bell Tolls
Ride the Lightning
The Memory Remains (with extended band outro)
Lux Æterna
Too Far Gone?
Kirk and Rob Doodle ("Trapped Under Ice" and John Denver's "Rocky Mountain High")
Welcome Home (Sanitarium)
Wherever I May Roam
The Call of Ktulu
The Unforgiven
Whiskey in the Jar ([traditional] cover) (preceded by Lars & Rob "The Outlaw Torn" jam)
Blackened
Moth Into Flame
One
Enter Sandman




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 119

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом