Новая песня PARADOX



"Kholat", новая песня PARADOX, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома "Mysterium":



01 Kholat

02 Abyss Of Pain And Fear

03 Grief

04 Those Who Resist

05 One Way Ticket To Die

06 Pile Of Shame

07 Tunguska

08 Fragrance Of Violence

09 Mysterium

10 The Demon God

11 Within The Realms Of Gray (Bonus)







