Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Видео с прощального выступления BLACK SABBATH 65
*Новое видео AMORPHIS 62
*Лидер SINNER и PRIMAL FEAR: «Вакцина от COVID убила мое серд... 61
*Гитарист BLACK SABBATH: «OZZY обещает, что сможет четыре» 46
*MANOWAR работают над новой музыкой 30
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Видео с прощального выступления BLACK SABBATH 65
*Новое видео AMORPHIS 62
*Лидер SINNER и PRIMAL FEAR: «Вакцина от COVID убила мое серд... 61
*Гитарист BLACK SABBATH: «OZZY обещает, что сможет четыре» 46
*MANOWAR работают над новой музыкой 30
[= ||| все новости группы



*

Saxon

*



18 июл 2025 : 		 Новый альбом SAXON будет в 2026

1 июл 2025 : 		 SAXON отменяют концерты

10 июн 2025 : 		 Концертное видео SAXON

29 май 2025 : 		 Концертный релиз SAXON выйдет летом

18 май 2025 : 		 Фронтмен SAXON думает, что новый альбом выйдет в следующем году

19 апр 2025 : 		 BRIAN TATLER: «Присоединение к SAXON стало ещё одной отличной возможностью для карьерного роста»

15 апр 2025 : 		 Концертное видео SAXON

14 апр 2025 : 		 PAUL QUINN всё ещё работает с SAXON

18 мар 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления SAXON

10 мар 2025 : 		 DORO спела с SAXON

5 мар 2025 : 		 Фронтмен SAXON: «Оказаться в пятёрке лучших британских металл-групп — это здорово»

15 фев 2025 : 		 Вокалист SAXON обещает альбом в 2026

1 фев 2025 : 		 Новое видео SAXON

17 дек 2024 : 		 Видео с текстом от SAXON

2 дек 2024 : 		 Вокалист SAXON о туре с MOTÖRHEAD в 1979

7 окт 2024 : 		 Новое видео SAXON

30 сен 2024 : 		 SAXON целиком исполнят 'Wheels Of Steel'

4 сен 2024 : 		 BRIAN TATLER оттянулся с SAXON

2 сен 2024 : 		 У вокалиста SAXON проблемы с сердцем

1 июн 2024 : 		 SAXON на виниле

31 май 2024 : 		 Фронтмен SAXON дал совет начинающим группам

13 май 2024 : 		 Видео полного выступления SAXON

24 апр 2024 : 		 Видео с текстом от SAXON

12 апр 2024 : 		 Основатель SAXON сел за насилие над ребенком

28 мар 2024 : 		 Вокалист SAXON: «Вряд ли мы будем использовать ИИ»

12 мар 2024 : 		 Барабанщик SAXON о выступлениях с MÖTLEY CRÜE
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Новый альбом SAXON будет в 2026



zoom
Biff Byford в недавнем интервью ответил на вопрос, стоит ли ждать от группы новую пластинку:

«Ну, мы начали сочинять следующий альбом. Сейчас я пишу тексты. И у меня много идей от гитариста [ Doug Scarratt], [барабанщика] Nigel [Glockler], а также от Nibbs [басист Timothy Carter]. Так что, да, у меня довольно много идей, которые я собираю дома в своей студии. Поэтому я думаю, что, возможно, — скрестим пальцы — мы планируем выпустить новый альбом осенью следующего года, в сентябре/октябре».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 61

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом