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Новый альбом SAXON будет в 2026



Biff Byford в недавнем интервью ответил на вопрос, стоит ли ждать от группы новую пластинку:



«Ну, мы начали сочинять следующий альбом. Сейчас я пишу тексты. И у меня много идей от гитариста [ Doug Scarratt], [барабанщика] Nigel [Glockler], а также от Nibbs [басист Timothy Carter]. Так что, да, у меня довольно много идей, которые я собираю дома в своей студии. Поэтому я думаю, что, возможно, — скрестим пальцы — мы планируем выпустить новый альбом осенью следующего года, в сентябре/октябре».







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