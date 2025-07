сегодня



TOM MORELLO присоединился на сцене к DEF LEPPARD в рамках выступления 16 июля в Ottawa Bluestfest at LeBreton Flats Park, Ottawa, Ontario, Canada и исполнил композицию "Just Like 73".







