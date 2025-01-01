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*Видео с прощального выступления BLACK SABBATH 65
*Новое видео AMORPHIS 62
*Лидер SINNER и PRIMAL FEAR: «Вакцина от COVID убила мое серд... 61
*Гитарист BLACK SABBATH: «OZZY обещает, что сможет четыре» 46
*MANOWAR работают над новой музыкой 30
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Def Leppard

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18 июл 2025 : 		 TOM MORELLO присоединился на сцене к DEF LEPPARD

23 июн 2025 : 		 Видео с выступления DEF LEPPARD

19 май 2025 : 		 VIVIAN CAMPBELL выступил с DEF LEPPARD

22 апр 2025 : 		 Барабанщик DEF LEPPARD все еще переживает последствия нападения

19 апр 2025 : 		 PHIL COLLEN исполнил DEF LEPPARD

9 фев 2025 : 		 DEF LEPPARD пытаются в BEN E. KING: Видео

1 фев 2025 : 		 DEF LEPPARD пытаются в BEN E. KING

28 янв 2025 : 		 DEF LEPPARD выступили без VIVIAN CAMPBELL: видео

26 янв 2025 : 		 Гитаристу DEF LEPPARD пересадили костный мозг

20 янв 2025 : 		 DEF LEPPARD выступили без VIVIAN CAMPBELL

19 янв 2025 : 		 DEF LEPPARD о создании "Pyromania"

10 ноя 2024 : 		 Вокалист DEF LEPPARD: «Мы сможем продержаться 10 лет, если не убьем себя»

29 окт 2024 : 		 DEF LEPPARD о туре

30 сен 2024 : 		 DEF LEPPARD о туре

26 сен 2024 : 		 DEF LEPPARD о туре

17 сен 2024 : 		 Концертное видео DEF LEPPARD

27 авг 2024 : 		 Новый релиз DEF LEPPARD выйдет осенью

26 авг 2024 : 		 Вокалист DEF LEPPARD о сотрудничестве с Тейлор Свифт

25 авг 2024 : 		 Вокалист DEF LEPPARD о Тейлор Свифт: «Это явление — фактически более масштабное, чем THE BEATLES и THE ROLLING STONES вместе взятые»

16 авг 2024 : 		 DEF LEPPARD о туре

7 авг 2024 : 		 DEF LEPPARD в ЗСРнР

3 авг 2024 : 		 Ремиксы от DEF LEPPARD

2 авг 2024 : 		 Гитарист DEF LEPPARD обещает новый альбом

30 июл 2024 : 		 DEF LEPPARD о туре

22 июл 2024 : 		 DEF LEPPARD о туре

11 июл 2024 : 		 Как Tom Morello попал в DEF LEPPARD?
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TOM MORELLO присоединился на сцене к DEF LEPPARD



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TOM MORELLO присоединился на сцене к DEF LEPPARD в рамках выступления 16 июля в Ottawa Bluestfest at LeBreton Flats Park, Ottawa, Ontario, Canada и исполнил композицию "Just Like 73".




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