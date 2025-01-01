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*Видео с прощального выступления BLACK SABBATH 65
*Новое видео AMORPHIS 62
*Лидер SINNER и PRIMAL FEAR: «Вакцина от COVID убила мое серд... 61
*Вокалист IRON MAIDEN: «У нас еще много чего припасено» 45
*MANOWAR работают над новой музыкой 30
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Type O Negative

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19 июл 2025 : 		 JOHNNY KELLY: «Я очень удивлен, что TYPE O NEGATIVE так популярны»

7 фев 2025 : 		 Гитарист TYPE O NEGATIVE готов к трибьюту Питеру Стилу

18 авг 2024 : 		 Новая фигурка вокалиста TYPE O NEGATIVE

26 июн 2024 : 		 BILL WARD записал трек с участниками TYPE O NEGATIVE

17 ноя 2023 : 		 TYPE O NEGATIVE и Z2 отметят юбилей 'Bloody Kisses'

2 ноя 2023 : 		 Винил от TYPE O NEGATIVE

18 июн 2023 : 		 Бывший гитарист TYPE O NEGATIVE: «Хотел бы, чтобы Axl Rose спел наши песни»

22 май 2023 : 		 Новое видео TYPE O NEGATIVE

15 фев 2023 : 		 Новое видео TYPE O NEGATIVE

26 ноя 2022 : 		 Обновленное видео TYPE O NEGATIVE

11 ноя 2022 : 		 JOHNNY KELLY против возрождения TYPE O NEGATIVE

30 авг 2022 : 		 TYPE O NEGATIVE готовят переиздание альбома "Dead Again"

7 фев 2022 : 		 Барабанщик TYPE O NEGATIVE о концерте-памяти Пита Стила: «С женским вокалом сделать такое было бы интересно»

29 окт 2020 : 		 Носки исполняют песню TYPE O NEGATIVE

18 сен 2020 : 		 TEAR DROP исполняют TYPE O NEGATIVE

18 авг 2020 : 		 Музыканты WINDHAND, CAVE IN исполняют TYPE O NEGATIVE

1 июл 2020 : 		 Барабанщик TYPE O NEGATIVE — о Питере Стиле

18 июл 2017 : 		 Кавер-версия TYPE O NEGATIVE от AUDITORY ARMORY

24 фев 2016 : 		 Кавер-версия TYPE O NEGATIVE от NICOLE DOLLANGANGER

24 мар 2015 : 		 Бывший барабанщик TYPE O NEGATIVE о смерти барабанщика TWISTED SISTER

1 фев 2013 : 		 В октябре планируется выход биографической книги о PETER'е STEELE'е

21 янв 2013 : 		 Выступление TYPE O NEGATIVE 2000 года на Spark Radio

25 ноя 2011 : 		 Дерево в память о вокалисте TYPE O NEGATIVE

22 окт 2011 : 		 Виниловый бокс-сет TYPE O NEGATIVE выйдет в ноябре

11 апр 2011 : 		 Официальный сайт TYPE O NEGATIVE ищет материал о лидере коллектива

16 апр 2010 : 		 Журналист JOEL GAUSTEN о смерти Peter'a Steele'a
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JOHNNY KELLY: «Я очень удивлен, что TYPE O NEGATIVE так популярны»



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JOHNNY KELLY в недавнем интервью спросили, удивляет ли его то, что о TYPE O NEGATIVE до сих пор знают и группа не теряет популярности:

«Должен признать, это просто поразительно. Я на самом деле удивлен этим, потому что я никогда — никто из нас — не думал о том, что у группы может быть какое-то наследие или что мы оставим что-то после себя. Пока мы занимались группой, пока группа была активна, все, что мы делали, мы всегда думали, что это будет последнее, что мы когда-либо сделаем, и на этом все закончится. Группа развалится, группа распадется или что-то еще, а мы просто исчезнем, найдем работу и будем жить дальше. Мы никогда не думали, что группа просуществует так долго, как это случилось. И вот теперь, когда Питера нет уже 15 лет, а о группе все еще говорят. Это просто удивительно. Мы никогда не думали, что останется какое-то наследие или что-то в этом роде. Мы думали, что все пластинки окажутся в мусорном ведре, и просто наступит момент, когда мы вспомним: "О, да, эта группа из тех времен. Я их помню"».




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