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JOHNNY KELLY: «Я очень удивлен, что TYPE O NEGATIVE так популярны»



JOHNNY KELLY в недавнем интервью спросили, удивляет ли его то, что о TYPE O NEGATIVE до сих пор знают и группа не теряет популярности:



«Должен признать, это просто поразительно. Я на самом деле удивлен этим, потому что я никогда — никто из нас — не думал о том, что у группы может быть какое-то наследие или что мы оставим что-то после себя. Пока мы занимались группой, пока группа была активна, все, что мы делали, мы всегда думали, что это будет последнее, что мы когда-либо сделаем, и на этом все закончится. Группа развалится, группа распадется или что-то еще, а мы просто исчезнем, найдем работу и будем жить дальше. Мы никогда не думали, что группа просуществует так долго, как это случилось. И вот теперь, когда Питера нет уже 15 лет, а о группе все еще говорят. Это просто удивительно. Мы никогда не думали, что останется какое-то наследие или что-то в этом роде. Мы думали, что все пластинки окажутся в мусорном ведре, и просто наступит момент, когда мы вспомним: "О, да, эта группа из тех времен. Я их помню"».







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