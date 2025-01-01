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Вокалист IRON MAIDEN: «У нас еще много чего припасено»



BRUCE DICKINSON перед выступлением в Мадриде дал небольшое интервью официальному каналу:



«Мы на полпути к завершению тура. скажу, что я даже не могу поверить, что мы уже на полпути к завершению тура. Это просто невероятно. Кажется, что мы только начинаем. А на самом деле так и есть, но это уже другая история. Да. Предупреждение о спойлерах. Но нет — всё это было потрясающе. И правда было потрясающе. Лондон оказался просто шоу века. Такие моменты случаются нечасто. Но все — я имею в виду, что мы играли в Белфоре [3 июля], на первом фестивале [Eurockéennes], который мы отыграли во Франции и который не называется Hellfest. И Rod [Smallwood, давний менеджер IRON MAIDEN] сказал: "Я не могу поверить в это. Я видел 20 человек, идущих на фестиваль, и ни на ком не было футболки MAIDEN". И в этом все дело. А мы подняли весь фестиваль, всем понравилось, и это было здорово. И вот теперь мы в Мадриде, сплошной аншлаг, это какое-то безумие! Сегодня будет очень, очень жаркое шоу. И я с нетерпением жду этого. Да и вообще всего. У нас впереди столько отличных шоу, и еще много всего, о чем я не могу говорить, но если я это расскажу, они меня точно убьют!»







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