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Гитарист MALEVOLENT CREATION в критическом состоянии



PHIL FASCIANA был помещен в отделение интенсивной терапии (ICU) в больнице в Монпелье, Франция, после того как у него развилась тяжелая форма бактериальной пневмонии. В результате госпитализации Phil'а остальные участники группы — Ronnie Parmer (ударные), Jesse Jolly (бас, вокал) и Chris Cannella (гитара) — отыграют оставшиеся концерты европейского тура без гитариста, начиная с сегодняшнего концерта в Razzmatazz (пятница, 17 июля) в Барселоне, Испания.



«Дорогие поклонники MALEVOLENT, далекие и близкие: С огромной грустью мы сообщаем, что наш рулевой Phillip Fasciana был помещен в отделение интенсивной терапии в Монпелье, Франция, прошлой ночью. По мнению врачей, у него развилась тяжелая форма бактериальной пневмонии, которая могла распространиться на соседние органы. Он находится в критическом состоянии. Его семья была оповещена и будет принимать решение о дальнейших шагах, исходя из того, что будет лучше для состояния и общего здоровья пациента.



Мы все сокрушены тем, что он оказался в такой ситуации, и это представляет большую опасность для жизни. Поэтому, пожалуйста, продолжайте думать и молиться за него, надеясь на его полное выздоровление. Не заблуждайтесь, это очень плохая ситуация, и мы очень ценим вашу любовь и понимание. Именно при поддержке и под руководством его ближайших родственников мы попросили закончить оставшуюся часть тура в отсутствие Фила, так как ему необходимо сосредоточиться на своем выздоровлении.



Вечная благодарность за вашу поддержку — Jesse, Ronnie, Chris».











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