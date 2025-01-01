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*Видео с прощального выступления BLACK SABBATH 65
*Новое видео AMORPHIS 62
*Лидер SINNER и PRIMAL FEAR: «Вакцина от COVID убила мое серд... 61
*Гитарист BLACK SABBATH: «OZZY обещает, что сможет четыре» 46
*MANOWAR работают над новой музыкой 30
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Malevolent Creation

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18 июл 2025 : 		 Гитарист MALEVOLENT CREATION в критическом состоянии

20 мар 2023 : 		 MALEVOLENT CREATION работают над новым материалом

20 окт 2022 : 		 Бывший вокалист CKY в MALEVOLENT CREATION

22 апр 2020 : 		 Перемены в MALEVOLENT CREATION

24 янв 2019 : 		 Новое видео MALEVOLENT CREATION

19 янв 2019 : 		 Рассказ об издании альбома MALEVOLENT CREATION

15 дек 2018 : 		 Новое видео MALEVOLENT CREATION

2 дек 2018 : 		 Видео с текстом от MALEVOLENT CREATION

18 ноя 2018 : 		 Новый альбом MALEVOLENT CREATION выйдет зимой

3 сен 2018 : 		 MALEVOLENT CREATION завершили запись

8 июл 2018 : 		 Умер бывший вокалист MALEVOLENT CREATION

8 май 2018 : 		 У бывшего вокалиста MALEVOLENT CREATION рак

27 мар 2018 : 		 Новый альбом MALEVOLENT CREATION выйдет в этом году

30 ноя 2017 : 		 MALEVOLENT CREATION представили новый состав

12 апр 2017 : 		 Переиздания MALEVOLENT CREATION выйдут весной

19 янв 2017 : 		 Музыканты MALEVOLENT CREATION, SUFFOCATION, PESTILENCE в новом проекте

24 май 2016 : 		 MALEVOLENT CREATION ремастируют седьмой альбом

27 апр 2016 : 		 Исполнилось двадцать пять лет дебюту MALEVOLENT CREATION

11 апр 2016 : 		 MALEVOLENT CREATION на Alpha Omega Management

13 авг 2015 : 		 Видео с текстом от MALEVOLENT CREATION

1 июл 2015 : 		 Новый альбом MALEVOLENT CREATION выйдет в сентябре

5 мар 2015 : 		 MALEVOLENT CREATION завершили запись

17 окт 2014 : 		 MALEVOLENT CREATION на CENTURY MEDIA RECORDS

26 июл 2014 : 		 JUSTIN DIPINTO вернулся в MALEVOLENT CREATION

27 фев 2014 : 		 MALEVOLENT CREATION покинул барабанщик

11 янв 2014 : 		 MALEVOLENT CREATION завершили запись
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Гитарист MALEVOLENT CREATION в критическом состоянии



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PHIL FASCIANA был помещен в отделение интенсивной терапии (ICU) в больнице в Монпелье, Франция, после того как у него развилась тяжелая форма бактериальной пневмонии. В результате госпитализации Phil'а остальные участники группы — Ronnie Parmer (ударные), Jesse Jolly (бас, вокал) и Chris Cannella (гитара) — отыграют оставшиеся концерты европейского тура без гитариста, начиная с сегодняшнего концерта в Razzmatazz (пятница, 17 июля) в Барселоне, Испания.

«Дорогие поклонники MALEVOLENT, далекие и близкие: С огромной грустью мы сообщаем, что наш рулевой Phillip Fasciana был помещен в отделение интенсивной терапии в Монпелье, Франция, прошлой ночью. По мнению врачей, у него развилась тяжелая форма бактериальной пневмонии, которая могла распространиться на соседние органы. Он находится в критическом состоянии. Его семья была оповещена и будет принимать решение о дальнейших шагах, исходя из того, что будет лучше для состояния и общего здоровья пациента.

Мы все сокрушены тем, что он оказался в такой ситуации, и это представляет большую опасность для жизни. Поэтому, пожалуйста, продолжайте думать и молиться за него, надеясь на его полное выздоровление. Не заблуждайтесь, это очень плохая ситуация, и мы очень ценим вашу любовь и понимание. Именно при поддержке и под руководством его ближайших родственников мы попросили закончить оставшуюся часть тура в отсутствие Фила, так как ему необходимо сосредоточиться на своем выздоровлении.

Вечная благодарность за вашу поддержку — Jesse, Ronnie, Chris».






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