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*Видео с прощального выступления BLACK SABBATH 65
*Новое видео AMORPHIS 62
*Лидер SINNER и PRIMAL FEAR: «Вакцина от COVID убила мое серд... 61
*Гитарист BLACK SABBATH: «OZZY обещает, что сможет четыре» 46
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*Видео с прощального выступления BLACK SABBATH 65
*Новое видео AMORPHIS 62
*Лидер SINNER и PRIMAL FEAR: «Вакцина от COVID убила мое серд... 61
*Гитарист BLACK SABBATH: «OZZY обещает, что сможет четыре» 46
*MANOWAR работают над новой музыкой 30
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Visions of Atlantis

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18 июл 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления VISIONS OF ATLANTIS

16 июн 2025 : 		 Новое видео VISIONS OF ATLANTIS

12 мар 2025 : 		 Концертное видео VISIONS OF ATLANTIS

5 мар 2025 : 		 Концертное видео VISIONS OF ATLANTIS

26 фев 2025 : 		 Концертное видео VISIONS OF ATLANTIS

19 фев 2025 : 		 Концертное видео VISIONS OF ATLANTIS

12 фев 2025 : 		 Концертное видео VISIONS OF ATLANTIS

6 фев 2025 : 		 Концертное видео VISIONS OF ATLANTIS

29 янв 2025 : 		 Концертное видео VISIONS OF ATLANTIS

22 янв 2025 : 		 Концертное видео VISIONS OF ATLANTIS

15 янв 2025 : 		 Концертное видео VISIONS OF ATLANTIS

10 янв 2025 : 		 Концертное видео VISIONS OF ATLANTIS

17 дек 2024 : 		 Концертное видео VISIONS OF ATLANTIS

11 дек 2024 : 		 Концертное видео VISIONS OF ATLANTIS

4 дек 2024 : 		 Концертное видео VISIONS OF ATLANTIS

27 ноя 2024 : 		 Концертное видео VISIONS OF ATLANTIS

13 ноя 2024 : 		 Концертное видео VISIONS OF ATLANTIS

20 июл 2024 : 		 Успехи в чартах VISIONS OF ATLANTIS

2 июл 2024 : 		 Новое видео VISIONS OF ATLANTIS

15 май 2024 : 		 Новая песня VISIONS OF ATLANTIS

20 мар 2024 : 		 Новое видео VISIONS OF ATLANTIS

27 ноя 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления VISIONS OF ATLANTIS

4 апр 2023 : 		 Фрагмент нового релиза VISIONS OF ATLANTIS

2 фев 2023 : 		 Новый концертный альбом VISIONS OF ATLANTIS выйдет весной

9 янв 2023 : 		 Новое видео VISIONS OF ATLANTIS

11 май 2022 : 		 Новое видео VISIONS OF ATLANTIS
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Профессиональное видео полного выступления VISIONS OF ATLANTIS



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Профессиональное видео полного выступления VISIONS OF ATLANTIS, состоявшегося в рамках фестиваля Hellfest 2025, доступно для просмотра ниже:

Master the Hurricane
Clocks
Legion of the Seas
Tonight I'm Alive
Hellfire
Pirates Will Return
Melancholy Angel
Armada



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