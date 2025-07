сегодня



Chris Motionless в новом видео FIT FOR A KING



Witness The End (feat. Chris Motionless), новое видео группы FIT FOR A KING, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Lonely God", выходящего первого августа на Solid State Records:



01. Begin The Sacrifice

02. The Temple

03. Extinction

04. No Tomorrow

05. Shelter

06. Monolith (feat. Lochie Keogh)

07. Lonely God

08. Between Us

09. Sentient

10. Blue Venom

11. Technium (feat. Landon Tewers)

12. Witness The End (feat. Chris Motionless)







