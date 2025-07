сегодня



Перезаписанный трек FIVE FINGER DEATH PUNCH



FIVE FINGER DEATH PUNCH отметят 20-летие выпуском сборника "Best Of - Volume 1", включающего перезаписанные версии старых популярных композиций. Этот шаг стал ответом на недавнюю продажу оригинальных мастер-записей группы их бывшим лейблом, которая была совершена без их ведома и без возможности вернуть свои работы.



Гитарист-основатель FIVE FINGER DEATH PUNCH Zoltan Bathory:



«Мы бы с удовольствием вернули себе наши записи или хотя бы поучаствовали в сделке, но мы узнали об этом уже постфактум. Удивлены, но не удивлены. Подобные сделки за закрытыми дверями стали слишком частым явлением в музыкальной индустрии. Лейблы покупают, продают или обменивают работы артистов без их ведома или согласия, превращая их в бездушный товар. Но жизнь — это шахматная партия, поэтому, когда это случилось с Тейлор Свифт, она ответила перезаписью своего каталога. После этого смелого шага ее поклонники в знак протеста и преданности перешли на потоковое вещание новой версии. У нас одна из самых хардкорных и преданных фан-баз на планете, поэтому я знаю, что наши поклонники поступят так же!»



Трек-лист:



01. Under And Over It (2025 Version)

02. Wash It All Away (2025 Version)

03. Battle Born (2025 Version)

04. I Refuse (feat. Maria Brink of In This Moment) (2025 Version)

05. Jekyll And Hyde (2025 Version)

06. Wrong Side Of Heaven (2025 Version)

07. Lift Me Up (2025 Version)

08. Far From Home (2025 Version)

09. Bad Company (2025 Version)

10. House Of The Rising Sun (2025 Version)

11. Gone Away (2025 Version)

12. Remember Everything (2025 Version)

13. Coming Down (2025 Version)

14. The Bleeding (2025 Version)

15. Trouble (Live)

16. Welcome To The Circus (Live)

17. The Bleeding (Live)



Фрагмент из этого релиза, композиция Wash It All Away (2025 Version), доступна для прослушивания ниже.







