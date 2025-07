сегодня



Профессиональное видео с выступления METALLICA



Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось 29 июня на Empower Field at Mile High, Denver, CO, доступно для просмотра ниже:



Whiplash

For Whom the Bell Tolls

Ride the Lightning

The Memory Remains (with extended band outro)

Lux Æterna

Too Far Gone?

Kirk and Rob Doodle ("Trapped Under Ice" and John Denver's "Rocky Mountain High")

Welcome Home (Sanitarium)

Wherever I May Roam

The Call of Ktulu

The Unforgiven

Whiskey in the Jar ([traditional] cover) (preceded by Lars & Rob "The Outlaw Torn" jam)

Blackened

Moth Into Flame

One

