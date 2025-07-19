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Chris Cornell

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|||| 19 июл 2025

Новое видео KING ULTRAMEGA - A Tribute To Chris Cornell



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Rusty Cage, новое видео проекта KING ULTRAMEGA, доступно ниже.

Состав:

William DuVall (ALICE IN CHAINS) – Vocals
Bill Kelliher (MASTODON) – Guitars
Mark Menghi (METAL ALLEGIANCE) – Bass
Charlie Benante (ANTHRAX, PANTERA) – Drums

Это первый из серии кавер-версий песен Криса Корнелла, в следующих ожидается участие таких музыкантов как Joe Satriani, Alissa White-Gluz, Kenny Aronoff и Kim Thayil. Все песни помогут в сборе средств в адрес MusiCares.

Кавер-версия песни “Rusty Cage” была записана еще во время пандемии, но официально вышла только сейчас.

«Я просто опирался на свою любовь к песне и огромное уважение к Крису», — рассказал о своей работе над песней DuVall. «Поскольку инструментальная дорожка, которую прислали Bill, Charlie и Mark, была так близка к оригиналу, я решил, что мне тоже лучше оставаться в том же духе. Повторюсь, моей причиной участия было просто принять интересный вызов, когда большая часть мира была заблокирована. У меня не было никаких мыслей или амбиций по поводу этого, кроме того, что мы разместили это в социальных сетях пять лет назад. Но если этот релиз поможет продолжить хорошую работу, проделанную MusiCares, то я только за».

Рассказывая о своем вдохновении при создании коллектива, Menghi сказал:

«Не существует какого-то отдельного момента во времени, который привел к этому проекту. Это была целая череда событий, которые привели к созданию King Ultramega и развивающемуся процессу создания, чтобы отдать дань уважения голосу целого поколения».

Thayil, который, как уже упоминалось, появится на одном из грядущих треков, отметил:

«Для меня большая честь записываться вместе со всеми удивительными музыкантами, участвующими в проекте King Ultramega. Я также горжусь тем, что в этом проекте Soundgarden отдают дань уважения авторству Криса. Ультраудивительно, что участие всех музыкантов поддерживает работу фонда MusiCares».




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

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19 июл 2025
gravitgroove
лучше б свою музыку делали, чем алмазики облизывать.
19 июл 2025
Kliops144
Rusty Cage - одна из самых странных и одновременно шедеврально-звучащих песен, что я слышал. Вроде бы, есть история, что изначально песня звучала совсем иначе, но ее как-то перемиксовали (или вроде того). Очень хотелось бы услышать оригинал. Не счесть сколько раз прослушивая её, я пытался представить, как бы она звучала в более простом традиционном виде. И что главное - за столько лет ты настолько привыкаешь к альбомной версии, что уже даже она кажется тебе обычной.
просмотров: 127

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