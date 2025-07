сегодня



Новое видео D.D. VERNI & THE CADILLAC BAND



D.D. VERNI & THE CADILLAC BAND выпустят новую работу, получившую название "Buckle Up", в сентября этого года. За сведение материала отвечал Micheal Frondelli (BILLY IDOL, PAT BENATAR, BIG BAD VOODOO DADDY, CHICAGO):



01. Lucky 13

02. If U Wanna Dance

03. Hey Mr. DJ

04. I Can Be Most Anything

05. Devil Dance

06. Jambalaya (On The Bayou)

07. These Days

08. Not That Kind Of A Guy

09. So Long

10. Just Like Magic To Me

11. Let's Go Crazy

12. Man With The Golden Arm

13. Two Of A Kind

