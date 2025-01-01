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*Видео с прощального выступления BLACK SABBATH 65
*Новое видео AMORPHIS 62
*Лидер SINNER и PRIMAL FEAR: «Вакцина от COVID убила мое серд... 61
*Вокалист IRON MAIDEN: «У нас еще много чего припасено» 45
*MANOWAR работают над новой музыкой 30
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Cattle Decapitation

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19 июл 2025 : 		 CATTLE DECAPITATION целиком сыграют "Death Atlas"

15 май 2025 : 		 Документальный фильм от CATTLE DECAPITATION

27 окт 2023 : 		 Новое видео CATTLE DECAPITATION

16 май 2023 : 		 Новый альбом CATTLE DECAPITATION доступен для прослушивания

12 май 2023 : 		 Новое видео CATTLE DECAPITATION

9 май 2023 : 		 CATTLE DECAPITATION о новом альбоме

29 мар 2023 : 		 Новое видео CATTLE DECAPITATION

16 фев 2023 : 		 Новое видео CATTLE DECAPITATION

12 янв 2023 : 		 Новый альбом CATTLE DECAPITATION выйдет весной

30 ноя 2022 : 		 Видео с выступления CATTLE DECAPITATION

16 ноя 2022 : 		 CATTLE DECAPITATION исполнили новую песню

20 янв 2021 : 		 Новое видео CATTLE DECAPITATION

17 июл 2020 : 		 Винилы CATTLE DECAPITATION выйдут летом

27 май 2020 : 		 Занимательная маска от CATTLE DECAPITATION

2 апр 2020 : 		 Новое видео CATTLE DECAPITATION

19 фев 2020 : 		 Обучающее видео от CATTLE DECAPITATION

12 дек 2019 : 		 Успехи в чартах CATTLE DECAPITATION

2 дек 2019 : 		 Новый альбом CATTLE DECAPITATION доступен для прослушивания

30 ноя 2019 : 		 Рассказ об издании альбома CATTLE DECAPITATION

23 ноя 2019 : 		 Короткометражный фильм от CATTLE DECAPITATION

4 окт 2019 : 		 Новая песня CATTLE DECAPITATION

10 сен 2019 : 		 Новая песня CATTLE DECAPITATION

30 ноя 2018 : 		 Новый релиз CATTLE DECAPITATION доступен для прослушивания

21 сен 2018 : 		 Сборник раритетов от CATTLE DECAPITATION

24 авг 2018 : 		 Новый состав CATTLE DECAPITATION

27 янв 2018 : 		 Из CATTLE DECAPITATION ушел басист
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CATTLE DECAPITATION целиком сыграют "Death Atlas"



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Travis Ryan из CATTLE DECAPITATION по случаю будущего тура написал:

«Мы исполним наш опус «Death Atlas» в полном объеме один раз и навсегда! Благодаря пандемии 2020-2022 годов мы почувствовали, что «Death Atlas» не получил достаточно гастрольной любви, как остальные наши альбомы, поэтому мы решили отметить это событие, исполнив альбом целиком в туре в ноябре-декабре. Мы также добавим несколько любимых песен в конце, и у нас в планах есть еще несколько сюрпризов. Вместе с нами в этом путешествии примут участие такие известные группы, как ABORTED, FROZEN SOUL и TRIBAL GAZE. На мерч-стенде можно будет приобрести совершенно новый вариант винила, предназначенный для тура, так что приходите пораньше, и до встречи на концерте!»




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