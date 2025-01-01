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CATTLE DECAPITATION целиком сыграют "Death Atlas"
Travis Ryan из CATTLE DECAPITATION по случаю будущего тура написал:
«Мы исполним наш опус «Death Atlas» в полном объеме один раз и навсегда! Благодаря пандемии 2020-2022 годов мы почувствовали, что «Death Atlas» не получил достаточно гастрольной любви, как остальные наши альбомы, поэтому мы решили отметить это событие, исполнив альбом целиком в туре в ноябре-декабре. Мы также добавим несколько любимых песен в конце, и у нас в планах есть еще несколько сюрпризов. Вместе с нами в этом путешествии примут участие такие известные группы, как ABORTED, FROZEN SOUL и TRIBAL GAZE. На мерч-стенде можно будет приобрести совершенно новый вариант винила, предназначенный для тура, так что приходите пораньше, и до встречи на концерте!»
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