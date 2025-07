19 июл 2025



Бывший из IRON MAIDEN хвалит нынешнего и ни о чём не жалеет



NICKO MCBRAIN стал гостем недавнего выпуска шоу "Trunk Nation With Eddie Trunk", в рамках которого обсудил, почему принял решение прекратить гастролировать:



«Я нисколько не жалуюсь на ситуацию. Это было невероятное путешествие, и если бы Господь сказал: "Сделал бы ты всё это снова?", я бы ответил "да". Возраст всегда всех настигает, не так ли? Мы всегда знаем, что как только ты рождаешься, ты начинаешь умирать. А потом ты приближаешься к 60 годам, и некоторые штуки начинают свисать, где не должны [смеётся], подобные эпизоды начинает влиять на тебя. У меня были проблемы со здоровьем, и это тоже было одной из основных причин, по которой я решил завязать с группой. Я не справлялся с песнями из-за того, что у меня были проблемы со здоровьем. И это было несправедливо по отношению ко всем остальным участникам группы. Они поддержали меня на 100 % во время тура "The Future Past Tour", и это было потрясающе. Я не мог и мечтать о лучшей компании братьев, которые поддержали бы меня в самый трудный час».



Рассказывая о физических недугах, которые послужили причиной его решения прекратить гастролировать с IRON MAIDEN, Nicko сказал:



«В первую очередь, я был сыт по горло гастролями с точки зрения поездок и отсутствия времени для восстановления организма. С декабря, до декабря прошлого года, я был в группе дедом. Я был на четыре года старше Harry [басиста MAIDEN Steve'a Harris'a] и на пять лет старше Dave'a [Murray'я, гитариста IRON MAIDEN] и Adrian'a [Smith'a, гитариста IRON MAIDEN]. А Bruce [Dickinson, вокалист IRON MAIDEN] в свои 66 лет вообще ребёнок. [Смеётся]. Он ребёнок в 66 лет. [Смеётся]. Можете ли вы в это поверить?



Я не то чтобы замедлился, хотя мы играли некоторые песни... Меня отчитали на репетиции в прошлом году за то, что я играл песни слишком быстро, потому что я выступал с [моим сайд-проектом во Флориде] TITANIUM TART [который исполняет песни MAIDEN] до того, как отправился на репетиции в Австралию с MAIDEN. И меня действительно отчитали за то, что я играл слишком быстро. Так что дело было не в том, что я не мог задать группе нужный ритм. Просто я не мог дать группе те барабанные партии, те филлы, которые я привык играть на протяжении 42 лет. Поэтому возникли вопросы о качестве исполнения. И совершенно справедливые вопросы... Именно это стало одной из причин для решения, которое я принял».



На вопрос ведущего о том, был ли в туре «The Future Past Tour» конкретный момент, когда он понял, что пора навсегда закончить с гастролями, Nicko ответил:



«Второе выступление в Сиднее, Австралия, лично мне не понравилось. Я понял, что это было очень плохое выступление. И я помню, как сказал об этом Bruce'у, возвращаясь в гримёрку, или, по-моему, мы на самом деле были на пути сразу в отель, мы возвращались к машинам. Я сказал: "Приятель, мне очень тяжело". А он сказал: "Ты выглядел так, будто тебе тяжело, Nick". А на самом деле он добавил: "Я беспокоился о твоём здоровье". И это была ещё одна проблема, с которой мне пришлось столкнуться, потому что в начале этих азиатских и дальневосточных концертов — мы начали в Австралии, и это были первые дни, — а именно тогда я потерял одного из своих лучших друзей. Он утонул в конце репетиционной недели — на самом деле у нас было две с половиной недели репетиций — и это очень сильно повлияло на меня. Так что в моей жизни было много стресса, который мы все переживаем. У всех бывают проблемы, но люди справляются со стрессом по-разному. Для меня это стало причиной депрессии. И я не оправдываю себя, но именно тогда я подумал: "Хм, может, пора. Я закончу тур и, пожалуй, завяжу с этим делом". И это была ментальная сторона. Так что я бы сказал, что конкретным моментом был второй вечер в Сиднее».



Nicko рассказал, что ему удалось избежать некоторых из наиболее часто встречающихся диагнозов, связанных с травмами барабанщиков, таких как тендинит и кистевой туннельный синдром.:



«Я был по-настоящему благословлён в этом отношении, у меня не было ничего подобного... Я всегда думал, что мои колени меня подведут и мне придётся делать операцию, что мне придётся менять колено. Я был благословлён тем, что мне не пришлось этого делать. Моей главной проблемой был седалищный нерв в нижней части спины, с правой стороны. И она у меня до сих пор есть. Я проходил лечение ещё в 2019 году, когда это впервые меня настигло. Так что до этого момента единственное, что на меня по-настоящему влияло, — это усталость после двухчасового шоу с MAIDEN. Потому что ты как будто бежишь два часа, хотя и сидишь за барабанной установкой... Сердце начинает колотиться, и сбивается дыхание... Так что для меня это было в порядке вещей. Моё сердце очень сильное. У меня нет проблем с этим. Хвала Господу за это. Но — о Боже — проблема с седалищным нервом. У меня делали разные процедуры на спине. Мне делали эпидуральную анестезию. Когда я был в Австралии, мне сделали лазерную эпидуральную анестезию, и это помогло мне пережить турне. Но я всё равно не имел достаточно времени для отдыха спины и тела. Я постоянно чувствовал усталость. И выходить на сцену на два часа в рамках тура "The Future Past Tour" было очень тяжело. Но мне очень повезло. Мне не приходилось делать операции или лечить кистевой туннельный синдром. Мне реально повезло в этом отношении».



На вопрос о своей замене и об отношениях с Simon'ом Dawson'ом он ответил:



«Я знаю Simon'а уже несколько лет. Некоторое время он был эндорсером British Drum Company. По моей рекомендации они его и подписали, наверное, лет шесть-семь назад. Когда я только начал сотрудничать с British Drum Company в 2018 году, да, около шести лет назад благодаря мне он стал их эндорсером. Он ушёл из British Drum Company в Natal. Я знал Simon'а, мы общались. Потом, когда Steve взял BRITISH LION в "The Future Past Tour", мы обсудили возможность... Когда мы начали североамериканский тур, мы были в Сан-Диего, потом приехали в Лос-Анджелес, я сидел со Steve'ом, и тогда я решил, что пришло время сообщить ему, что я собираюсь уйти на пенсию. Мы это обсудили и он сказал: "Ты не против, если мы проведём репетицию с Simon'ом?" И я ответил: "Не против. Он ведь ездил с нами в турне по Азии и Австралии. Он наверняка знает песни. Почему бы и нет?" И они провели с ним репетицию в Портленде. Всё прошло очень хорошо. Речь вообще не шла о том, чтобы сказать: "Давай заменим тебя прямо сейчас, Nick". Мы понимали, что я закончу тур и что он придет мне на смену в будущем... Это было решение, которое принял только сам лично Steve, и я подумал: "Ну и славно. Он отличный музыкант..." Так что у меня не было никаких проблем с этим. В общем именно тогда я обо всем и узнал. Мы были в Северной Америке. Я знал, что Simon собирается репетировать с группой и что именно его выбрали мне на замену. Я был с ним знаком. У нас были определённые отношения. Мы как-то общались в Японии. У нас была пара встреч. Мы сидели, пили чай, ели сэндвичи в клубе при отеле... И он отличный парень, он делает фантастическую работу. Но он — не я. Им не нужен был кто-то вроде меня, клон Nicko или что-то в этом роде. Но у него свой собственный стиль, и это здорово. И единственное, чему я действительно рад, так это тому, что я по-прежнему самый симпатичный парень в IRON MAIDEN. [Смеётся]».



После того как ведущий отметил, что и Nicko и сам в своё время пришёл на смену Клайву Берру, тот сказал:



«Да, конечно. И вот в чем тут дело. Я уверен, что именно это, как я могу себе представить, сказал сейчас Steve Simon'у. То же самое, что он тогда давно сказал мне: "Nick, на старых вещах ты играешь что хочешь, как хочешь, но придерживайся аранжировки, которую сделал Клайв". И это единственное указание, которое я получил от него: "Играй как хочешь, но придерживайся аранжировки, которую Клайв использовал в старых песнях». И я уверен, что он сказал то же самое в адрес Simon'a. "Слушай, ты не Nicko, но делай свое дело". И это здорово. Так и есть. И я очень счастлив. Я не смотрел много материала на YouTube — по двум причинам. Главная — это то, что ролики с Ютуба звучат дерьмово... Так что я стараюсь не смотреть, но я видел пару вещей, и они отлично качают... Но, да, у него все отлично. И мне очень нравится Simon. Я рад, что он справляется».



Что касается его нынешнего статуса в MAIDEN и планов на будущее, Nicko сказал:



«Ну, я не гастролирую... И в принципе, я все еще часть семьи. Я много работаю с фан-клубом, и еще есть несколько книг. Я пишу книгу [о своей жизни]. Вообще-то, я пишу эту книгу уже 10 долбанных лет. Самое время ее закончить. [ Смеется ] Там будет 21 глава, и это по одной главе на каждый год моей жизни. Так что это будет книга-марафон. Она написана только до того момента, когда стал профессиональным музыкантом. В общем, да, у меня был литературный негр, с которым я работал, но я не уверен, буду ли я идти этим путем. Я предпочитаю писать книгу сам. Просто мне пришлось пнуть себя по заднице и почувствовать вдохновение, чтобы довести дело до конца. Но я думаю, что приложу для этого максимум усилий».



Говоря о возможности снова сыграть с MAIDEN, возможно, в качестве гостя на живом концерте, Nicko — который до сих пор живет в том же доме в Бока-Ратон, штат Флорида, который он купил в 1989 году, когда переехал из Англии, — сказал:



«Я не знаю. Вполне возможно, что когда они приедут сюда [во Флориду], я смогу выступить с ними, просто выйду и исполню пару песен или просто поприсутствую... Да, кто знает? Мы все по-прежнему часть семьи, хотя я и не играю на концертах».







