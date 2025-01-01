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*Видео с прощального выступления BLACK SABBATH 65
*Новое видео AMORPHIS 62
*Лидер SINNER и PRIMAL FEAR: «Вакцина от COVID убила мое серд... 61
*Вокалист IRON MAIDEN: «У нас еще много чего припасено» 45
*MANOWAR работают над новой музыкой 30
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Clawfinger

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19 июл 2025 : 		 Новый альбом CLAWFINGER выйдет зимой

2 июл 2025 : 		 Новое видео CLAWFINGER

24 июн 2025 : 		 CLAWFINGER заключили контракт и готовят сингл

24 дек 2024 : 		 Рождественское видео CLAWFINGER

16 июл 2024 : 		 Способны ли CLAWFINGER на альбом?

3 июл 2024 : 		 Почему CLAWFINGER ссут исполнять некоторые из своих песен

19 июн 2022 : 		 Вокалист CLAWFINGER извинился, что плюнул в фотографа

6 мар 2022 : 		 Новое видео CLAWFINGER

6 окт 2019 : 		 CLAWFINGER сыграли новую песню на концерте

28 сен 2019 : 		 Новое видео CLAWFINGER

24 сен 2019 : 		 Новый сингл CLAWFINGER выйдет осенью

5 авг 2017 : 		 Новое видео CLAWFINGER

27 фев 2014 : 		 Фрагмент нового DVD CLAWFINGER

25 янв 2014 : 		 Юбилейное издание 'Deaf Dumb Blind' CLAWFINGER выйдет в марте

27 авг 2013 : 		 CLAWFINGER объявили о распаде

18 авг 2009 : 		 CLAWFINGER перезапишут "Deaf Dumb Blind" в рамках 20-го юбилея

22 авг 2007 : 		 CLAWFINGER: видео на песню 'Prisoners' в сети

17 июл 2007 : 		 CLAWFINGER: видео на песню ”The Price We Pay” в сети

28 май 2007 : 		 Обложка нового альбома CLAWFINGER

21 май 2007 : 		 CLAWFINGER в июле выпустят новый альбом

16 мар 2007 : 		 CLAWFINGER: вести о новом альбоме

6 дек 2006 : 		 CLAWFINGER: вести из студии

30 ноя 2006 : 		 CLAWFINGER сочиняют материал для нового альбома

16 сен 2006 : 		 CLAWFINGER приступают к созданию нового материала

10 окт 2005 : 		 CLAWFINGER: в ограниченный тираж нового альбома будет входить DVD

16 авг 2005 : 		 CLAWFINGER определились с трек-листом нового альбома
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Новый альбом CLAWFINGER выйдет зимой



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CLAWFINGER объявили о том, что их первая за 18 лет студийная пластинка, получившая название "Before We All Die", будет выпущена 20 февраля на Perception, подразделении Reigning Phoenix Music.

«Это не вопрос сознания, это вопрос рассказа о правда, даже если она ужасно. И особенно если!» — говорит Zak Tell.

«Альбом на треть протестный, на треть это терапия и на треть это наш средний палец. Мы не предлагаем решений, мы лишь кричим, потому что если промолчим, то значит согласились!» — добавляет группа.




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