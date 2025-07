сегодня



Новый альбом CLAWFINGER выйдет зимой



CLAWFINGER объявили о том, что их первая за 18 лет студийная пластинка, получившая название "Before We All Die", будет выпущена 20 февраля на Perception, подразделении Reigning Phoenix Music.



«Это не вопрос сознания, это вопрос рассказа о правда, даже если она ужасно. И особенно если!» — говорит Zak Tell.



«Альбом на треть протестный, на треть это терапия и на треть это наш средний палец. Мы не предлагаем решений, мы лишь кричим, потому что если промолчим, то значит согласились!» — добавляет группа.







+1 -0



просмотров: 178