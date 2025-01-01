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Фильм с финального шоу OZZY OSBOURNE покажут в кино в начале 2026 года



Mercury Studios в настоящий момент занимаются созданием концертного фильма на основе "Back To The Beginning: Ozzy's Final Bow", премьера которого намечена на начало 2026 года.







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