Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Видео с прощального выступления BLACK SABBATH 65
*Новое видео AMORPHIS 62
*Лидер SINNER и PRIMAL FEAR: «Вакцина от COVID убила мое серд... 61
*Вокалист IRON MAIDEN: «У нас еще много чего припасено» 45
*MANOWAR работают над новой музыкой 30
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Видео с прощального выступления BLACK SABBATH 65
*Новое видео AMORPHIS 62
*Лидер SINNER и PRIMAL FEAR: «Вакцина от COVID убила мое серд... 61
*Вокалист IRON MAIDEN: «У нас еще много чего припасено» 45
*MANOWAR работают над новой музыкой 30
[= ||| все новости группы



*

Dream Theater

*



19 июл 2025 : 		 Клавишник DREAM THEATER: «Сейчас для нас наступило замечательное время»

8 июл 2025 : 		 DREAM THEATER исполнили кавер-версию PINK FLOYD

26 июн 2025 : 		 Барабанщик DREAM THEATER: «Lars оказал на меня большое влияние!»

4 июн 2025 : 		 DREAM THEATER исполнили The Enemy Inside

22 май 2025 : 		 DREAM THEATER целиком сыграют новый альбом

6 май 2025 : 		 Гитарист DREAM THEATER о том, как уход барабанщика повлиял на группу: «Это стало для нас шоком»

4 май 2025 : 		 DREAM THEATER готовят новый бокс-сет

26 апр 2025 : 		 Барабанщик DREAM THEATER: «Некоторые недооценивают важность металлической составляющей группы»

18 апр 2025 : 		 Барабанщик DREAM THEATER: «Знаю, что ранил коллег по группе, когда ушёл»

1 апр 2025 : 		 Видео полного выступления DREAM THEATER

24 мар 2025 : 		 DREAM THEATER впервые сыграли "The Best Of Times"

20 мар 2025 : 		 Гитарист DREAM THEATER: «Я мог бы жить в студии»

19 мар 2025 : 		 Басист Тейлор Свифт исполняет DREAM THEATER

11 мар 2025 : 		 Клавишник DREAM THEATER: «Mike привнес новую энергию»

5 мар 2025 : 		 MIKE PORTNOY считает, что стал лучше как командный игрок после возвращения в DREAM THEATER

27 фев 2025 : 		 Барабанщик DREAM THEATER о физической боли от игры на барабанах

24 фев 2025 : 		 Вокалист DREAM THEATER: «У прогрессивной группы есть свобода двигаться куда угодно»

23 фев 2025 : 		 Барабанщик DREAM THEATER объяснил, почему не продюсировал новый альбом

18 фев 2025 : 		 Барабанщик DREAM THEATER о бывшем

12 фев 2025 : 		 Басист DREAM THEATER: «Возвращение Mike в группу стало для нас настоящим событием»

11 фев 2025 : 		 DREAM THEATER открыли тур по США

10 фев 2025 : 		 Вокалист DREAM THEATER о бывшем барабанщике

7 фев 2025 : 		 Новый альбом DREAM THEATER доступен для прослушивания

6 фев 2025 : 		 Вскрытие DREAM THEATER

3 фев 2025 : 		 Фронтмен DREAM THEATER о воссоединении с Mike'ом: «Всё прошло очень гладко»

1 фев 2025 : 		 MIKE PORTNOY рад возвращению в DREAM THEATER
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Клавишник DREAM THEATER: «Сейчас для нас наступило замечательное время»



zoom
JORDAN RUDESS в недавнем интервью ответил на вопрос, каким был отклик поклонников на альбом "Parasomnia":

«В живую мы сыграли только две песни — "Night Terror" и "Midnight Messiah". И их увлекательно исполнять вживую. Не узнаешь, пока не сделаешь это, но в них очень много мощи. В этих песнях много энергии, и её можно почувствовать. Это осязаемо. Так что я ощутил это вживую в плане отзывов от людей. В остальном альбом был принят очень хорошо, что не может не радовать».

В марте DREAM THEATER завершили тур по Северной Америке, посвящённый 40-летию группы. Jordan по этому поводу сказал:

«Сейчас для DREAM THEATER наступило замечательное время, и это действительно необычно, вы только задумайтесь: мы только что отпраздновали 40-летний юбилей — я в группе уже 26 лет — но прошло 40 лет с тех пор, как ребята из DREAM THEATER познакомились в музыкальном колледже Berklee. Это празднование того дня, когда они встретились в залах Berklee. Но это было невероятно — после 40 лет деятельности это был один из лучших этапов тура, если не лучший этап или лучший год в нашей карьере. Так что мы просто занимаемся своим делом, наслаждаемся этим процессом и в то же время пытаемся осознать всё это».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 111

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом