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Клавишник DREAM THEATER: «Сейчас для нас наступило замечательное время»



JORDAN RUDESS в недавнем интервью ответил на вопрос, каким был отклик поклонников на альбом "Parasomnia":



«В живую мы сыграли только две песни — "Night Terror" и "Midnight Messiah". И их увлекательно исполнять вживую. Не узнаешь, пока не сделаешь это, но в них очень много мощи. В этих песнях много энергии, и её можно почувствовать. Это осязаемо. Так что я ощутил это вживую в плане отзывов от людей. В остальном альбом был принят очень хорошо, что не может не радовать».



В марте DREAM THEATER завершили тур по Северной Америке, посвящённый 40-летию группы. Jordan по этому поводу сказал:



«Сейчас для DREAM THEATER наступило замечательное время, и это действительно необычно, вы только задумайтесь: мы только что отпраздновали 40-летний юбилей — я в группе уже 26 лет — но прошло 40 лет с тех пор, как ребята из DREAM THEATER познакомились в музыкальном колледже Berklee. Это празднование того дня, когда они встретились в залах Berklee. Но это было невероятно — после 40 лет деятельности это был один из лучших этапов тура, если не лучший этап или лучший год в нашей карьере. Так что мы просто занимаемся своим делом, наслаждаемся этим процессом и в то же время пытаемся осознать всё это».







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