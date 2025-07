сегодня



Видео с выступления QUEENSRŸCHE



Видео с выступления QUEENSRŸCHE, которое состоялось 18 июля в Sycuan Casino Resort, El Cajon, California, доступно для просмотра ниже:



01. Queen Of The Reich

02. Operation: Mindcrime

03. Walk In The Shadows

04. The Lady Wore Black

05. Breaking The Silence

06. I Don't Believe In Love

07. The Mission

08. Warning

09. Behind The Walls

10. Take Hold Of The Flame

11. Silent Lucidity

12. Jet City Woman

13. Screaming In Digital



Encore:



14. Empire

15. Eyes Of A Stranger







