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DEATH ANGEL должны быть успешнее!



WILL CARROLL в недавнем интервью ответил на вопрос, какое место DEATH ANGEL занимают в Bay Area:



«О, это сложный вопрос. Какое место DEATH ANGEL занимают в трэш-сообществе Bay Area? Я к тому, что это будет необъективный ответ, конечно, потому что я в коллективе. Но я считаю, что DEATH ANGEL должны быть намного популярнее, чем они есть. И я не совсем понимаю, почему так происходит, что они не добились большего успеха. Мы успешны, но я считаю, что DEATH ANGEL должны быть гораздо успешнее, играть на фестивалях, занимать лучшие места на фестивалях, ездить в большие туры и все такое. Ведь ребята заслужили свой успех и выпустили длинную череду убийственных альбомов, как до моего появления в группе, так и после.



Не хочу показаться, что я хвалю себя со всех сторон, но мы — трудяги, чувак. И за последние 16 лет, с тех пор как я присоединился к группе, мы гастролировали на полную катушку. С тех пор как я присоединился к группе, мы объездили гораздо больше, чем они успели до меня. И я даже не собираюсь тратить время на то, чтобы понять, почему они не добились большего успеха, чем сейчас. Но — неважно — я считаю, что группа должна быть более успешной. И это не из-за недостатка усердной работы с нашей стороны».







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