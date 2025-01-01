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*Лидер SINNER и PRIMAL FEAR: «Вакцина от COVID убила мое серд... 64
*Новое видео AMORPHIS 62
*Вокалист IRON MAIDEN: «У нас еще много чего припасено» 45
*MANOWAR работают над новой музыкой 30
*Вышел новый альбом BRING ME THE HORIZON 30
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Malevolent Creation

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Гитарист MALEVOLENT CREATION остается в больнице



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Jesse Jolly опубликовал следующее сообщение:

«Привет, ребята. Это Jesse из MALEVOLENT CREATION. Я просто хотел уделить минутку, чтобы рассказать всем о последних новостях, которые мы получили о состоянии Phil'a. Он все еще находится в отделении интенсивной терапии в Монпелье, Франция. Положительным моментом является то, что некоторые показатели немного приходят в норму благодаря внутривенному введению лекарств, которые он получает, пока борется с бактериальной пневмонией. Это очень серьезное заболевание. Бактериальная пневмония может быть угрозой жизни в любой возрастной группе, но, конечно же, любой человек чуть младше или чуть старше может заразиться ею, и это может произойти очень быстро и неожиданно.

Мы хотим воспользоваться моментом и от всего сердца поблагодарить всех вас за любовь и поддержку нашего героя. Он очень любит своих друзей, поклонников и участников группы. А его семья, очевидно, проходит через многое. Мы любим их и желаем им мира в это тяжелое время, потому что быть так далеко от своего брата, от своего сына — это настоящий кошмар. Поэтому, пожалуйста, продолжайте любить и поддерживать его. Мы сообщим вам, как только узнаем о каких-либо изменениях, надеемся, только положительных. Так что, пожалуйста, продолжайте думать о нем, не теряйте надежды и, если это в ваших силах, молитесь за него. Мы все его горячо поддерживаем. Спасибо вам всем большое. И мы сообщим вам, как только узнаем больше. Спасибо!»




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