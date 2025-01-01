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BLACK SABBITCH готовят концертный альбом



BLACK SABBITCH — женский трибьют-проект BLACK SABBATH, заключили контракт с лейблом Ripple Music, на котором седьмого ноября состоится релиз концертного альбома "Unrest In The West".



Angie Scarpa: «Каждый вечер на гастролях мы находим время, чтобы пообщаться с поклонниками, и главный вопрос, который нам задают: «Когда вы выпустите концертный альбом, который мы сможем купить»? Поэтому, когда нам позвонили из Ripple Music, перед нами встала единственная дилемма — что включить в альбом. За тринадцать лет работы у нас накопился огромный каталог материала, который мы играем (хватит на восемь пластинок). Мы хотели сделать веселую, жесткую пластинку, похожую на наши живые выступления, а не опираться на старый сет-лист, который вы можете услышать от многих других. Мы надеемся, что вам понравятся представленные композиции».







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