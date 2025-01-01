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Howard Jones

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|||| сегодня

HOWARD JONES приступил к записи



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HOWARD JONES опубликовал несколько фотографий из студии и сообщил о старте записи дебютного сольного альбома с Josh Gilbert, ранее игравшего с AS I LAY DYING и сейчас выступающего с SPIRITBOX и Joseph McQueen (BULLET FOR MY VALENTINE, AS I LAY DYING, SUICIDE SILENCE):

«Я вернулся с командой мечты для записи дебютного сольного альбома. Мы несколько лет это обсуждали, так что мне очень приятно, что все наконец-то началось! Много чем в ближайшее время буду делиться, так что следите за мной внимательно, понеслась!»




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