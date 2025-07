сегодня



HOWARD JONES приступил к записи



HOWARD JONES опубликовал несколько фотографий из студии и сообщил о старте записи дебютного сольного альбома с Josh Gilbert, ранее игравшего с AS I LAY DYING и сейчас выступающего с SPIRITBOX и Joseph McQueen (BULLET FOR MY VALENTINE, AS I LAY DYING, SUICIDE SILENCE):



«Я вернулся с командой мечты для записи дебютного сольного альбома. Мы несколько лет это обсуждали, так что мне очень приятно, что все наконец-то началось! Много чем в ближайшее время буду делиться, так что следите за мной внимательно, понеслась!»





