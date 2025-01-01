HOWARD JONES приступил к записи

HOWARD JONES опубликовал несколько фотографий из студии и сообщил о старте записи дебютного сольного альбома с Josh Gilbert, ранее игравшего с AS I LAY DYING и сейчас выступающего с SPIRITBOX и Joseph McQueen (BULLET FOR MY VALENTINE, AS I LAY DYING, SUICIDE SILENCE):
«Я вернулся с командой мечты для записи дебютного сольного альбома. Мы несколько лет это обсуждали, так что мне очень приятно, что все наконец-то началось! Много чем в ближайшее время буду делиться, так что следите за мной внимательно, понеслась!»
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет