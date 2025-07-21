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Megadeth

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MEGADETH не стали звать на финальное шоу BLACK SABBATH



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James LoMenzo в недавнем интервью сказал, что MEGADETH не были приглашены принять участие в благотворительном концерте «Back To The Beginning» в Бирмингеме в начале июля:

«По правде говоря, я не верю, что нас кто-то приглашал, и это нормально. Не все получают приглашения на все вечеринки. Но в то же время, когда мы были в Европе на прошлой неделе, David сказал, что он обращается ко всем и говорит им, что мы находимся по соседству и что мы достаточно близко, чтобы выступить на концерте. И если они хотят, мы можем остановиться на несколько дней и всё решить... Если они захотят. Не знаю, чего добивался этим наш менеджер, но ничего не вышло, и мы просто вернулись домой.

Так что я понимаю, о чём вы говорите. Ещё до того, как всё это началось, все говорили: "А как же MEGADETH?" Это было очень забавно читать, потому что не было никаких приглашений, не было никаких разговоров с людьми, не было ничего. Это была волнительная ситуация, когда мы праздновали уход Ozzy на покой... В любом случае шоу было потрясающим! Я бы с удовольствием на нём побывал. Я узнал об этом шоу ещё несколько месяцев назад.

Я записывался с Bill'ом Ward'ом. Он записывает свой новый сольный альбом, и время от времени мне звонит его помощник Уолтер и говорит: "Bill был бы рад, если бы ты приехал и исполнил с ним песню". И вы не представляете, что это для меня значит. Я начинаю волноваться, но я уже давно с ним работаю. И он намекал на шоу. Я спрашивал его, разговаривал ли он с кем-нибудь из ребят из BLACK SABBATH, и он сказал, что разговаривает с Ozzy каждый день, потому что Ozzy в то время чувствовал себя не очень хорошо, и мне стало любопытно. Он сказал: "Кстати, похоже, мы можем дать последнее шоу". Так что он знал об этом ещё до того, как они объявили об этом. Так что я был рад, когда это стало реальностью, потому что знал, что для всех ребят из BLACK SABBATH Билл очень много значит».

Возвращаясь к вопросу об отсутствии MEGADETH на мероприятии, James добавил:

«Я не считаю это противоречием или чем-то в этом роде. Нас там не было, но никто нас и не приглашал».




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21 июл 2025
Орион
Anthrax тоже не пригласили.
21 июл 2025
olly71
Ну Шэрон же говорила что был один очень звёздный исполнитель кого она звала но он попросил денег за выступление и она ему отказала. Я и многие подумали именно на Мастейна так как в той гламурной толпе что тусила на стадионе он смотрелся бы вполне логично .
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