CHRIS CAFFERY: «Музыка SAVATAGE так же вечна, как SABBATH, MAIDEN или PRIEST»



Chris Caffery и Jeff Plate в недавнем интервью ответили на вопрос, что делает музыку SAVATAGE вечной:



«Важнейшей составляющей являются тексты Пола О'Нила. Эти тексты нашли отклик у тысяч людей по всему миру. Мы слышим их постоянно. "Believe" — это песня, из-за которой раз за разом, вечер за вечером, люди подходят к нам и говорят: "Эта песня буквально спасла мне жизнь" или "Я плакал, слушая эту песню". У Пола была такая манера сочинения, которая объединяла очень многих людей. И всё это сочетается это с одной из самых уникально звучащих групп в истории».



Chris добавил:



«А ещё есть гитарист Крисс Олива, который, по моему мнению и по мнению многих людей, стоит в одном ряду с такими музыкантами, как Даймбэг и Эдди Ван Хален. И я считаю, что музыка, которую братья Олива написали для SAVATAGE, такая же нестареющая, как вещи BLACK SABBATH, JUDAS PRIEST и IRON MAIDEN. Так что это полный комплект, особенно в мире тяжёлого металла. А пластинка "Hall Of The Mountain King", как я считаю, входит в список если не 10, то, по крайней мере, 20 лучших классических металлических альбомов за всю историю. К примеру, рифф в "Hall Of The Mountain King". Как сказал Jeff, важным фактором является общечеловеческий элемент в текстах Пола, подобно тому, как Фредди Меркьюри из QUEEN мог петь перед 70 000 человек, и казалось, что он с ними как единое целое. Этот общечеловеческий элемент существует в этих текстах и в этой музыке, и он смог пережить испытание временем. Мы видим это не только со стороны фанатов, которым мы нравились тогда, но и со стороны новых фанатов. Эта музыка собирает совершенно новую аудиторию. Так что нам очень приятно осознавать, что мы не просто возвращаем музыку тем, кто хотел её видеть. Мы приносим эту музыку совершенно новой аудитории».



Jeff продолжил:



«И в музыкальном плане группа звучит как никто другой. Даже в те времена, когда группа состояла из четырёх человек, так сказать, из оригинальной четвёрки, никто не звучал так, как этот состав. Крис пришёл во время "Gutter Ballet", и группа продолжала развивать звучание. Она никогда не была похожа ни на кого другого. И вряд ли сейчас есть группа, которая звучит как SAVATAGE. Так что эта оригинальность, а также тексты песен помогли группе пробиться сквозь всевозможные жанры и фазы, которые происходили с музыкой на протяжении многих лет. Когда в начале 90-х появился гранж, он практически уничтожил множество групп, оставил многих людей без работы. SAVATAGE же продолжали развиваться. И одна из вещей, которой Пол О'Нил научил меня, когда я просто наблюдал за ним, это то, что следует придерживаться своей линии. Нужно верить в то, что создаёшь, и придерживаться этого. И вот мы до сих пор в строю все эти годы спустя, и мы — это группа с наследием, которая не выступала уже 23 года. Так что мы снова и снова ощущаем новизну того, что делаем. Добавьте к этому уникальность и звучание группы — тексты, истории вокруг неё — это полный комплект. И, возвращаясь к словам Криса о зрелости, скажу, что мы уже не дети. Мы подходим к этому немного иначе, чем 25 или 30 лет назад, когда было весело просто выйти на сцену, играть и зажигать. Теперь мы на сцене, но мы уделяем внимание каждой композиции, которую мы исполняем. И реакция была невероятной. Мы очень довольны не только этой реакцией, но и просто совместной работой на сцене, и тем, как хорошо всё это звучит и ощущается. Это потрясающе, правда».







